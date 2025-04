A Barry Callebaut, fabricante suíça de chocolate, reduziu na quinta-feira sua previsão de volume de vendas anual devido à “volatilidade sem precedentes” nos preços dos grãos de cacau.

Esse desenvolvimento levou a uma queda significativa nas ações da empresa, que recuaram quase 20%, a caminho da maior queda diária de sua história, informou a Reuters na quinta-feira.

A maior chocolateria do mundo, um importante fornecedor de grandes produtores de alimentos como a Nestlé, fabricante do KitKat, divulgou uma previsão de queda no volume de vendas de cacau.

Volumes a cair

A empresa prevê que o volume de vendas de cacau para o exercício fiscal que termina em 31 de agosto diminuirá em uma porcentagem de um dígito médio.

Essa projeção destacou uma possível mudança no mercado de cacau e poderia ter implicações tanto para os chocolatiers quanto para a indústria alimentícia em geral.

A empresa havia inicialmente previsto uma pequena diminuição no volume de vendas, estimada em uma porcentagem de um dígito baixo.

Essa projeção foi influenciada pelas condições de mercado vigentes, particularmente pelos custos excepcionalmente altos das matérias-primas.

Esperava-se que os altos preços impactassem o poder de compra do consumidor e, consequentemente, os números gerais de vendas.

“A dor de curto prazo causada pelo aumento sem precedentes e pela volatilidade do preço do cacau é pior do que prevíamos para a empresa”, disse o analista da Kepler Cheuvreux, Jon Cox, citado na reportagem da Reuters.

Cox acrescentou que a queda nos preços do cacau deve melhorar a demanda por chocolate e aliviar a pressão sobre o balanço patrimonial e as finanças da Barry Callebaut.

Preços do cacau

Os futuros de cacau, negociados em Londres, estão atualmente cotados a aproximadamente 6.096 libras (US$ 7.839,5) por tonelada métrica.

Isso representa uma diminuição significativa em relação ao pico anual de 9.290 libras atingido em janeiro.

Essa queda de preço pode ser atribuída a uma “tempestade perfeita” de fatores que afetam os produtores de cacau na África Ocidental, região responsável por aproximadamente 70% da oferta global de cacau.

Esses fatores decorrem principalmente das mudanças climáticas e de problemas de longa data relacionados à insuficiência de planejamento e alocação de recursos na indústria cacaueira.

As mudanças climáticas tiveram um impacto profundo na produção de cacau na África Ocidental. Alterações nos padrões de temperatura e precipitação levaram à diminuição da produtividade, ao aumento da pressão de pragas e doenças e à degradação do solo.

Os desafios ambientais têm dificultado cada vez mais para os agricultores manterem uma produção de cacau consistente e lucrativa.

Além disso, anos de planejamento e investimento insuficientes em práticas agrícolas sustentáveis deixaram o setor vulnerável a essas mudanças climáticas.

Os agricultores não tiveram acesso aos recursos e ao apoio necessários para se adaptar às mudanças de condições e mitigar os impactos das alterações climáticas.

Queda nas vendas

A Barry Callebaut registrou uma queda de 4,7% no volume de vendas, para 1,08 milhão de toneladas, nos primeiros seis meses do ano fiscal que termina em agosto de 2025.

Este número fica um pouco abaixo das 1,11 milhões de toneladas previstas pelos analistas em um consenso fornecido pela empresa.

Os ingredientes da empresa estão presentes em 25% dos produtos de chocolate e cacau consumidos globalmente.

A empresa reafirmou sua projeção de aumento percentual de dois dígitos nos lucros recorrentes principais (EBIT) em moeda constante para o ano. Isso ocorre após uma queda de 2,9% para 329,6 milhões de francos suíços (US$ 386,0 milhões) no primeiro semestre do ano.

A empresa confirmou que ainda pretende alcançar 250 milhões de francos em economias anuais com o plano de transformação.

No entanto, devido ao “ambiente disruptivo”, as economias do “BC Next Level” serão refletidas nos resultados 12 meses depois do previsto.