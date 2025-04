Os preços ao consumidor e ao produtor na China estão seguindo direções opostas enquanto o país luta contra a queda da demanda global, o agravamento da guerra comercial com os EUA e os esforços internos para impulsionar o consumo.

Os preços ao consumidor caíram 0,1% em março em comparação com o ano anterior, marcando o segundo mês consecutivo de deflação.

Enquanto isso, os preços ao produtor caíram 2,5%, a maior queda desde novembro de 2024, levantando novas preocupações sobre a lucratividade dos fabricantes chineses e o impacto mais amplo da estratégia econômica do país em meio a crescentes pressões externas.

Preços ao consumidor caem apesar do estímulo de 300 bilhões de yuans

A queda de 0,1% no índice de preços ao consumidor em março seguiu-se a uma queda de 0,7% em fevereiro, colocando a China firmemente em território deflacionário.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou os dados na quinta-feira, revelando uma queda contínua nos níveis de preços, mesmo com Pequim aumentando os estímulos.

Os formuladores de políticas chineses têm tentado compensar a demanda externa enfraquecida estimulando o consumo interno.

Em março, o governo dobrou o orçamento para um programa de troca de produtos para o consumidor, para 300 bilhões de yuans (US$ 41,47 bilhões), cobrindo cerca de 15% a 20% dos custos de produtos como smartphones de gama média e eletrodomésticos.

Isso representa um aumento em relação aos 150 bilhões de yuans alocados no ano passado para uma gama de produtos mais restrita.

Apesar desse impulso, a inflação subjacente — excluindo alimentos e combustíveis — permanece moderada, aumentando apenas 0,5% em março, após cair 0,1% em fevereiro.

A recuperação permanece abaixo do crescimento de 0,6% de janeiro, refletindo a demanda de consumo moderada apesar dos subsídios.

Preços ao produtor caem 2,5% em março

Embora os preços ao consumidor mostrem sinais iniciais de estabilização, o índice de preços ao produtor continua a apresentar deflação crescente.

Os preços ao produtor caíram 2,5% em março em comparação com o mesmo período do ano passado, estendendo uma sequência de quedas para 29 meses.

A prolongada queda nos preços de fábrica sugere uma diminuição da lucratividade em todos os setores industriais da China.

A situação é agravada pela diminuição da demanda externa, com os exportadores chineses agora enfrentando concorrência mais acirrada e tarifas.

Essa deflação do lado do produtor pode afetar ainda mais o emprego, a produção e o crescimento da renda em regiões impulsionadas pelas exportações.

O yuan também respondeu a essa pressão, com o yuan onshore sendo negociado a 7,3469 por dólar — próximo ao seu nível mais baixo desde 2007.

O yuan offshore enfraqueceu 0,23%, para 7,3611, refletindo as preocupações dos investidores sobre o impacto econômico mais amplo.

Guerra comercial EUA-China se intensifica com novas tarifas sobre exportações

O choque externo foi amplificado por novas tarifas. Na quarta-feira, a China impôs uma tarifa de 84% sobre mercadorias americanas.

Em resposta, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas de 104% para 125% da noite para o dia.

A escalada sinaliza desafios crescentes para os exportadores chineses, que já enfrentam demanda fraca e queda de preços.

Com os produtores agora competindo por uma fatia cada vez menor do mercado global, espera-se que as tendências deflacionárias na produção fabril persistam.

Essas tarifas também tornam os produtos chineses menos competitivos no exterior, aumentando a pressão sobre empresas já afetadas pelo aumento dos custos de insumos e pelas margens menores.

Meta de crescimento atrelada aos gastos internos

O primeiro-ministro Li Qiang havia delineado anteriormente uma meta de crescimento do PIB de “cerca de 5%” para 2025, com o governo nomeando o consumo como a principal prioridade do ano.

Seu relatório anual de trabalho mencionou “consumo” 27 vezes, o maior número em uma década, sinalizando uma clara mudança para os motores internos de crescimento.

O governo indicou que mais medidas de estímulo podem ser anunciadas em poucos dias.

Li Daokui, um proeminente acadêmico e ex-conselheiro do banco central, afirmou que novas medidas para estimular o consumo interno estão sendo preparadas para implementação.

No entanto, economistas alertaram que a eficácia dessas políticas pode ser limitada.

De acordo com Julian Evans-Pritchard, da Capital Economics, grande parte dos gastos fiscais atuais da China ainda visa expandir a oferta, e não a demanda.

Com as exportações enfraquecendo e as pressões sobre os preços continuando a cair, a sobrecapacidade pode piorar, exercendo ainda mais pressão para baixo sobre os preços e atrasando a recuperação da confiança do consumidor.

Na quinta-feira, os mercados de ações da China reagiram positivamente às esperanças de novos estímulos.

O CSI 300 subiu 1,6%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong saltou 3,9%, liderando os ganhos nas ações asiáticas.

Ainda assim, as perspectivas de longo prazo dependem de se as políticas focadas no consumidor conseguirem compensar os ventos contrários externos e os desafios estruturais enfrentados pela indústria chinesa.