Ações europeias encerram semana volátil com resultados mistos: FTSE 100 sobe ligeiramente, DAX cai.

Os mercados europeus fecharam uma semana turbulenta com perdas modestas na sexta-feira, enquanto o agravamento do impasse tarifário entre os Estados Unidos e a China continuava a abalar o sentimento dos investidores globais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 0,1%, corrigindo ligeiramente após registrar sua melhor sessão desde março de 2022 na quinta-feira.

O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,64% após dados do PIB de fevereiro melhores do que o esperado, enquanto o FTSE 250, de média capitalização, ficou estável.

O DAX alemão caiu 0,9% e o CAC 40 francês recuou 0,3%.

O euro continuou a se fortalecer, ganhando 1,3% em relação ao dólar americano, atingindo US$ 1,134 — seu nível mais alto desde fevereiro de 2022 — impulsionado pelo otimismo em relação à resiliência econômica na zona do euro.

Por setor, o sentimento de aversão ao risco permaneceu evidente. Ações industriais, de tecnologia e de energia permaneceram sob pressão, enquanto setores defensivos como serviços públicos e bens de consumo duráveis atraíram compradores.

Tensões tarifárias de Trump dominam a narrativa do mercado

A sessão encerrou uma semana marcada por extrema volatilidade, alimentada pela incerteza política em torno do novo regime tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump.

A iniciativa inicial da Casa Branca de impor tarifas recíprocas elevadas a quase 90 países e territórios foi revogada no meio da semana, substituída por uma taxa uniforme de 10% por 90 dias para permitir negociações, excluindo a China, que enfrenta uma taxa de importação punitiva de 145%.

Em resposta, Pequim elevou suas tarifas sobre mercadorias americanas para 125%, ante 84%, aumentando os temores de uma interrupção prolongada nos fluxos comerciais globais.

Apesar desses desenvolvimentos, as ações europeias mostraram maior resiliência do que suas contrapartes americanas.

Enquanto o S&P 500 caiu quase 11% no acumulado do ano, o Stoxx 600 recuou apenas 4,4%.

O CAC 40 da França caiu 4%, o FTSE 100 está cerca de 3% mais baixo e o FTSE MIB da Itália recuou apenas 0,9%.

O DAX alemão continua sendo uma exceção, com alta de 2,4% até agora em 2025.

Analistas atribuem esse desempenho relativamente superior às expectativas de que as consequências econômicas do conflito comercial liderado pelos EUA serão menos severas na Europa.

Vários bancos de Wall Street observaram que a base de exportação diversificada da Europa, os laços comerciais mais fortes com a Ásia fora da China e as respostas de política monetária mais conservadoras podem atenuar o impacto.

Ações americanas na sexta-feira

Apóscomeçar o dia em queda, as ações americanas subiram ligeiramente na sexta-feira, enquanto os investidores tentavam se recuperar de uma semana volátil dominada por manchetes sobre tarifas e dados econômicos.

O S&P 500 subiu 0,5%, o Dow Jones Industrial Average ganhou 140 pontos, ou 0,4%, e o Nasdaq Composite subiu 0,7%.

A alta ocorreu apesar de um revés nos dados de confiança do consumidor que pressionou brevemente as ações.

O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para abril caiu mais do que o esperado, sinalizando crescente preocupação entre as famílias.

A mais recente pesquisa de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan mostrou uma forte queda na confiança, com o índice caindo para 50,8 em abril, de 57 em março.

Este é um dos níveis mais baixos desde os mínimos da era da pandemia e sublinha a crescente ansiedade entre os consumidores em meio a preocupações com a inflação e tensões comerciais crescentes.

Mais notavelmente, as expectativas de inflação dos consumidores para o próximo ano dispararam para o nível mais alto desde 1981, alimentando preocupações de que as pressões sobre os preços possam persistir mesmo que indicadores mais amplos de inflação mostrem sinais de arrefecimento.