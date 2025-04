Ações europeias registram melhor dia em anos: DAX sobe mais de 4%, FTSE salta 3%

As ações europeias se recuperaram fortemente na quinta-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump , anunciou uma pausa temporária nas tarifas recíprocas completas sobre a maioria dos parceiros comerciais, oferecendo um breve alívio em meio às tensões comerciais em curso.

No entanto, os mercados americanos não conseguiram manter o impulso da sessão anterior e voltaram a território negativo.

Melhor dia em anos para as ações europeias

Copy link to section

O índice Stoxx 600 saltou 3,7%, registrando sua melhor sessão em três anos.

Os ganhos foram generalizados, com todos os setores fechando no verde.

Ações bancárias, industriais e de tecnologia lideraram a alta, subindo 5,15%, 4,9% e 4,5%, respectivamente.

O índice DAX da Alemanha subiu 4,67%, liderando os ganhos entre os principais mercados europeus.

O CAC 40 da França avançou 3,8%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 3,04%.

Espera-se que a Alemanha esteja entre os países mais afetados pelas novas tarifas americanas devido à escala de suas exportações para os EUA.

A recuperação ocorreu após uma semana volátil, que viu o índice fechar em seu nível mais baixo desde janeiro de 2024 apenas um dia antes.

O anúncio de Trump na quarta-feira à noite — uma pausa de 90 dias nas novas tarifas para a maioria dos parceiros comerciais dos EUA — representou uma mudança em relação à sua posição anterior de que as tarifas permaneceriam em vigor.

Em resposta, a União Europeia também suspenderá suas contramedidas tarifárias contra os EUA por 90 dias para permitir espaço para negociações, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma publicação no X na quinta-feira.

Ela observou que, embora a UE tenha finalizado suas contramedidas com forte apoio dos Estados-membros, sua implementação será adiada.

As tarifas entrarão em vigor se as discussões não produzirem um resultado satisfatório.

Mercados americanos recuam na quinta-feira.

Copy link to section

As ações americanas dispararam na quarta-feira após a medida de Trump, com o S&P 500 ganhando mais de 9%, seu terceiro maior aumento em um único dia desde a Segunda Guerra Mundial.

Mas o entusiasmo diminuiu rapidamente. Na quinta-feira, os três principais índices reverteram bruscamente.

O Nasdaq Composite caiu 654 pontos, ou 3,8%, para 16.407,91. O S&P 500 recuou 174,60 pontos, ou 3,2%, para 5.282,30, enquanto o Dow Jones Industrial Average perdeu 1.068 pontos, ou 2,6%, para 39.540,41.

Os investidores pareciam estar garantindo os lucros da alta do dia anterior, à medida que as preocupações com o crescimento econômico ressurgiam.

Os investidores ignoraram em grande parte os dados de inflação divulgados na quinta-feira.

A inflação nos EUA diminuiu mais do que o esperado em março, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pelo Bureau of Labor Statistics.

O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu 0,1% em termos sazonalmente ajustados, reduzindo a taxa de inflação anual para 2,4%, ante 2,8% em fevereiro.

A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, subiu 0,1% em março e desacelerou para 2,8% em comparação com o ano anterior — o menor nível desde março de 2021.

Tanto a inflação principal quanto a inflação subjacente ficaram abaixo das expectativas de Wall Street.

De acordo com as estimativas da Dow Jones, a inflação anual geral ficou em 2,6% e a inflação subjacente em 3%.