A confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo em mais de dez anos, prejudicada pelas crescentes tensões comerciais e pelos crescentes temores de inflação e perda de empregos.

A última pesquisa da Universidade de Michigan, divulgada na sexta-feira, revelou que seu índice de sentimento do consumidor, amplamente acompanhado, caiu para 50,8 em abril, ante 57 no mês anterior.

Isso marcou não apenas uma deterioração contínua, mas também uma das leituras mais baixas desde a crise financeira global.

O número ficou bem abaixo das expectativas dos economistas, de 54,6, segundo uma pesquisa do Wall Street Journal.

A diretora da pesquisa, Joanne Hsu, alertou para “múltiplos sinais de alerta” piscando na economia, com o pessimismo se espalhando uniformemente por todos os grupos demográficos.

Ele disse:

Essa queda foi generalizada e unânime em todas as faixas etárias, de renda, de escolaridade, regiões geográficas e afiliações políticas.

As expectativas para as condições de negócios, finanças pessoais, renda, inflação e mercados de trabalho continuaram a deteriorar-se este mês.

A pesquisa foi realizada de 25 de março a 8 de abril, um período marcado por importantes anúncios de políticas.

A declaração do presidente Trump em 2 de abril sobre as tarifas do “Dia da Libertação” deu o tom, desencadeando uma forte liquidação nos mercados financeiros.

Embora Trump tenha anunciado posteriormente uma pausa de 90 dias em certas medidas, ele manteve tarifas generalizadas sobre quase todas as importações, aumentando os temores de uma tensão econômica prolongada.

Temores de inflação atingem novos patamares.

A pesquisa da Universidade de Michigan constatou que as expectativas de inflação de curto prazo dos consumidores dispararam para níveis não vistos desde 1981.

Os entrevistados agora esperam que os preços subam 6,7% no próximo ano, um aumento acentuado em relação aos 5% de março.

As previsões de inflação de longo prazo também subiram, atingindo 4,4% para os próximos cinco anos.

Essas expectativas refletem a crescente ansiedade entre os consumidores, à medida que Trump aumentou as tarifas sobre produtos chineses para 125%, com Pequim retaliando na mesma medida.

As importações de aço, alumínio e automóveis continuam sujeitas a altas tarifas, contribuindo para uma sensação de crescente pressão econômica.

Dados concretos, como números de emprego e vendas no varejo, até agora apresentaram um quadro misto.

As contratações continuam em ritmo saudável, mas as vendas no varejo mais fracas nos últimos meses sugerem que as famílias podem em breve apertar os cintos.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, procurou acalmar as preocupações, dizendo na semana passada:

“Às vezes, as pesquisas são muito negativas, mas eles continuam gastando. As pessoas gastaram durante toda a pandemia e continuaram gastando durante este período de inflação mais alta.”

A tensão em Wall Street e os riscos de recessão aumentam.

A volatilidade do mercado, intensificada pelos aumentos de tarifas, abalou até mesmo os consumidores abastados, cujos gastos sustentaram a economia durante os recentes anos de alta inflação.

Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, alertou que a turbulência contínua do mercado poderia finalmente abalar sua confiança.

“Os ganhos no mercado de ações dos consumidores ricos mantiveram a economia crescendo em 2024, apesar dos altos preços, mas os ricos não se sentirão confiantes o suficiente para continuar gastando se isso persistir”, observou Adams em um relatório de analista.

Somando-se ao coro de preocupações, o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, comparou o ambiente atual à incerteza da crise financeira de 2008.

Já vimos períodos como este antes, quando houve grandes mudanças estruturais nas políticas e nos mercados — como a crise financeira, a Covid-19 e a inflação crescente em 2022.

“Sempre mantivemos contato com os clientes, e alguns dos maiores saltos de crescimento da BlackRock vieram depois”, acrescentou.

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, também se manifestou, descrevendo as perspectivas como repletas de riscos.

“A economia enfrenta considerável turbulência, com os potenciais aspectos positivos da reforma tributária e da desregulamentação e os potenciais aspectos negativos das tarifas e das ‘guerras comerciais’”, disse Dimon após a divulgação dos resultados trimestrais do banco.

Com a deterioração dos dados qualitativos e do sentimento do consumidor, a durabilidade da economia americana parece cada vez mais questionável.

Analistas e formuladores de políticas acompanharão de perto para ver se os hábitos de consumo se manterão ou vacilarão sob o peso combinado da inflação, das mudanças de políticas e da crescente inquietação do mercado.