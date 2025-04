Os estoques de petróleo bruto de Shandong atingiram níveis recordes em março, em meio ao aumento das sanções dos EUA.

Isso se deveu ao aumento das importações de petróleo bruto sancionado por refinarias de chá chinesas, desafiando as sanções dos EUA, disse a Vortexa em um relatório.

As importações marítimas de petróleo bruto da China, impulsionadas principalmente pela chegada recorde de petróleo bruto iraniano à região de Shandong, atingiram 10,6 milhões de barris por dia em março, o nível mais alto desde outubro de 2023.

De acordo com a agência de inteligência de rastreamento de navios, as refinarias estão aumentando rapidamente seus estoques de petróleo bruto em resposta às preocupações de que as últimas sanções dos EUA contra petroleiros ligados ao Irã possam interromper o fluxo de petróleo bruto iraniano.

As importações chinesas de petróleo bruto iraniano atingiram um novo recorde em março, com 1,8 milhão de barris por dia.

A província de Shandong representou mais de 1,5 milhão de barris por dia desse total, representando um aumento de quase 50% em relação à média de 2024, mostraram as estimativas da Vortexa.

Os estoques em terra aumentam acentuadamente.

Os estoques de petróleo bruto onshore de Shandong registraram o aumento mensal mais rápido da história em março, com um acréscimo de mais de 20 milhões de barris. Esse aumento corresponde diretamente ao aumento das chegadas de petróleo iraniano.

“Os atuais altos níveis de estoque fortaleceram o poder de barganha dos bules de chá de Shandong, permitindo-lhes reduzir o ritmo de estocagem e exigir descontos maiores para as próximas entregas”, disse Emma Li, analista sênior de mercado da Vortexa.

Apesar da provável desaceleração dos fluxos de entrada em abril, a demanda por matéria-prima com desconto permanece firme, impulsionada pela melhora das margens de refino doméstico em abril, com a queda dos preços de referência do petróleo.

Estimativas mostraram que o armazenamento flutuante de petróleo bruto iraniano no Mar da China Meridional diminuiu ligeiramente de 33 milhões de barris no início de março para 30 milhões de barris no final do mês.

O ritmo de exportação de quase 1,8 milhão de barris por dia em março, próximo ao recorde de 7 anos, sugere que o Irã agiu rapidamente para exportar barris para o leste antes de possíveis interrupções no fornecimento.

Petróleo bruto do Ártico russo de olho em Shandong

As importações marítimas de petróleo bruto russo pela China se recuperaram para 1,3 milhão de barris por dia em março, igualando a média de 2024, mostraram dados da Vortexa.

Essa recuperação foi impulsionada principalmente por um aumento nos preços dos grãos do Extremo Oriente, que atingiram o maior nível em 12 meses.

Esse aumento se deveu à compra por parte dos compradores de cargas de Sokol e Sakhalin Blend com desconto que estavam paradas desde janeiro e fevereiro.

Esses ganhos compensaram a queda nas importações de petróleo bruto Ural e Ártico de longa distância, que foram limitadas pela escassez de petroleiros não sancionados após as sanções dos EUA de 10 de janeiro.

O petróleo bruto do Ártico russo, transportado em petroleiros sancionados após 10 de janeiro, começou a chegar ao Mar da China Meridional, disse Li.

Esses carregamentos são destinados a refinarias de pequeno porte que reduziram significativamente suas compras de barris russos de longa distância desde 2024.

VLCC avistado em Shandong

Um navio petroleiro de grande porte (VLCC) que não estava sob sanções e que anteriormente participou de entregas de petróleo iraniano de navio para navio (STS) foi observado transportando petróleo bruto do Ártico russo para Shandong, na China.

O petróleo bruto foi carregado no VLCC por meio de duas transferências STS.

Li disse:

Isso sugere que os barris russos foram oferecidos com descontos ainda maiores do que o petróleo bruto iraniano, atraindo as refinarias independentes sensíveis a preços.

De acordo com a Vortexa, aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto do Ártico russo, atualmente enviados para o Extremo Oriente, destinam-se a atender à demanda chinesa.

O crescente excedente de petróleo bruto sancionado deve intensificar a concorrência e pode encorajar novos participantes da frota clandestina a se envolverem em transferências STS no Mar da China Meridional, acrescentou Li.