Nvidia revela planos para supercomputadores de IA fabricados nos EUA em meio a um investimento de US$ 500 bilhões.

A Nvidia está se movendo agressivamente para expandir sua presença de manufatura nos Estados Unidos.

A empresa anunciou na segunda-feira planos para construir até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA no país nos próximos quatro anos, por meio de uma rede de parcerias de manufatura.

A iniciativa, concebida para atender à crescente demanda global por chips de IA e mitigar os riscos da cadeia de suprimentos, fará com que a produção do mais recente chip de IA Blackwell da Nvidia comece na nova fábrica da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. em Phoenix.

Além disso, a Nvidia está estabelecendo instalações de fabricação de supercomputadores no Texas em colaboração com a Foxconn e a Wistron Corp.

Para operações a jusante, como embalagem e testes, a empresa está em parceria com a Amkor Technology Inc. e a Siliconware Precision Industries Co. no Arizona.

A Nvidia afirmou que a produção em massa está prevista para aumentar dentro de 12 a 15 meses, marcando a primeira vez que supercomputadores de IA serão fabricados nos EUA — um marco que o presidente Donald Trump destacou em uma publicação no Truth Social na segunda-feira como prova dos ganhos da política industrial de sua administração.

“A adição da manufatura americana nos ajuda a atender melhor à incrível e crescente demanda por chips de IA e supercomputadores, fortalece nossa cadeia de suprimentos e aumenta nossa resiliência”, disse o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em comunicado.

As ações da Nvidia subiram até 3%, atingindo US$ 114,29 em Nova York no início do pregão de segunda-feira.

No momento da redação, a ação está em queda de mais de 1,5%.

A ação permanece com queda de 20% no ano, enquanto as ações de tecnologia continuam a enfrentar intensa pressão de venda em meio à volatilidade do mercado e aos obstáculos decorrentes de políticas.

A sombra das tarifas de Trump ainda paira.

O anúncio chega em um momento crucial para as indústrias de tecnologia e semicondutores, que têm sido alvo da estratégia tarifária em constante evolução do presidente Trump.

Embora a administração tenha concedido uma isenção temporária para smartphones, computadores e outros eletrônicos populares em sua última rodada de tarifas,

Trump minimizou posteriormente a medida como sendo processual e reiterou sua intenção de impor taxas sobre essas categorias.

Grandes corporações de diversos setores — da Apple à Eli Lilly — anunciaram planos de fabricação nos EUA de bilhões de dólares desde a eleição de Trump.

Muitos desses investimentos são anteriores à sua presidência ou seguem tendências estabelecidas de gastos de capital, mas a mensagem política em torno deles se intensificou em meio à atual redefinição da política comercial.

O esforço de fabricação da Nvidia parece ter como objetivo posicionar-se defensivamente nesse ambiente, reforçando as cadeias de suprimentos e alinhando-se à narrativa de reshoring de Washington — uma medida que provavelmente terá repercussão tanto comercial quanto política.

Na semana passada, analistas do Citi reduziram sua meta de preço para a Nvidia de US$ 163 para US$ 150, sinalizando expectativas de desaceleração nas vendas de GPUs.

A firma de investimentos, no entanto, manteve a recomendação de compra para a ação.

Mesmo com a meta reduzida, a estimativa revisada ainda sugere um potencial de alta de 39% em relação aos níveis atuais.