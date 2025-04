Após um início instável na sessão de terça-feira, as ações da Tesla se recuperaram, subindo mais de 1% e sendo negociadas em torno de US$ 255 no início das negociações.

O movimento acompanhou os ganhos mais amplos do mercado, com o Dow Jones Industrial Average avançando 156 pontos, ou 0,4%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 0,5% cada.

Os três principais índices estão agora posicionados para sua terceira sessão consecutiva de ganhos.

Para os acionistas da Tesla, a modesta recuperação traz algum alívio em um ano que tem sido difícil.

Mesmo com a alta de terça-feira, as ações da TSLA permanecem em queda de 32% no acumulado do ano, refletindo os desafios contínuos decorrentes da queda nas vendas nos EUA, da intensificação da concorrência no mercado de veículos elétricos e da volatilidade persistente relacionada às controvérsias políticas do CEO Elon Musk.

Prévia do primeiro trimestre da Tesla

A Tesla deve divulgar seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 em 22 de abril, após o fechamento do mercado, e as expectativas são baixas antes da divulgação.

Um consenso de analistas estima a receita em cerca de US$ 21,83 bilhões, com lucro por ação previsto em US$ 0,44.

Os investidores já haviam sido alertados no início deste mês, quando a Tesla divulgou os números de produção e entrega globais do trimestre.

A empresa produziu 362.615 veículos e entregou 336.681 unidades, registrando quedas anuais de 16% e 13%, respectivamente.

Foi o pior desempenho trimestral da Tesla em três anos, e ambas as métricas ficaram aquém das expectativas de Wall Street.

Com esses números de entrega já divulgados, a atenção agora se voltará para como as estratégias de preços de veículos, as contribuições dos negócios de energia e serviços e os esforços de controle de custos impactaram o resultado final.

A combinação de volumes em desaceleração, intensificação da concorrência no segmento de veículos elétricos e pressões persistentes sobre os preços significa que este relatório de resultados pode refletir mais um período difícil para a empresa.

Analistas veem ações da TSLA se recuperando.

Na terça-feira, a Baird reiterou sua classificação de “Outperform” para a Tesla, embora não esteja minimizando os problemas de curto prazo, conforme reportagem da CNBC.

A empresa reconheceu que os números do primeiro trimestre serão “confusos”, citando entregas abaixo do esperado e incerteza em torno do aumento da produção do Model Y.

De acordo com Baird, a retomada da produção do Modelo Y nas quatro fábricas da Tesla provavelmente ainda está em andamento, o que introduz riscos adicionais aos números de entregas do segundo trimestre.

Embora a corretora mantenha uma visão construtiva sobre os catalisadores de médio a longo prazo da Tesla, incluindo o pipeline de produtos e os avanços tecnológicos, ela permanece cautelosa quanto ao desempenho no primeiro semestre do ano.

Na segunda-feira, Andres Sheppard, da Cantor Fitzgerald, reiterou sua posição de sobreponderação em relação à Tesla, observando que a estrutura operacional da empresa a deixa relativamente imune à mais recente rodada de tarifas americanas sobre importações de veículos e autopeças.

Em sua nota de pesquisa, Sheppard destacou que a agressiva estratégia de fornecimento doméstico e a integração vertical da Tesla lhe conferem uma vantagem na cadeia de suprimentos que poucas outras montadoras conseguem igualar.

Com 61% dos componentes de seus veículos vendidos nos EUA provenientes de fontes domésticas, a Tesla enfrenta uma exposição significativamente menor a possíveis tarifas de importação do que seus concorrentes.