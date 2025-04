As tarifas realmente trarão a manufatura de volta aos EUA?

O presidente Trump continua a afirmar que suas tarifas sem precedentes sobre outros países ajudarão a trazer a manufatura de volta aos EUA.

No entanto, uma pesquisa recente da CNBC sugere que existem vários obstáculos relacionados à produção doméstica que ainda podem desencorajar as empresas americanas a trazerem suas cadeias de suprimentos de volta para o país.

As ações americanas recuperaram parte do terreno perdido nas últimas sessões depois que a Casa Branca concordou com uma pausa de 90 dias em quase todas as suas tarifas recíprocas, exceto as impostas à China.

Ainda assim, o índice de referência S&P 500 está quase 15% abaixo do seu valor acumulado no ano até o momento da redação.

A manufatura nos EUA custa significativamente mais.

Bem mais da metade dos participantes da pesquisa da CNBC disseram que as empresas americanas sofreriam custos imensamente mais altos se repatriassem a produção.

Na verdade, as empresas preferirão transferir as cadeias de suprimentos para outros países com tarifas baixas, já que trazer as cadeias de suprimentos de volta para os EUA poderia praticamente dobrar o custo de produção.

Em comparação, a realocação da produção para países com tarifas mais baixas se mostrará muito mais econômica, acrescentaram.

Portanto, as tarifas de Trump provavelmente farão a China perder parte de sua dominância na manufatura.

No entanto, de acordo com a nova pesquisa da CNBC sobre cadeia de suprimentos, provavelmente não serão os EUA que se beneficiarão do outro lado da questão.

Por que mais as empresas fabricam fora dos EUA?

Outra razão importante que surgiu no estudo da CNBC para explicar por que as empresas podem não transferir a produção para os EUA após as tarifas de Trump foi a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada.

Segundo o CEO da Apple, Tim Cook, uma reunião de engenheiros de ferramentas na China poderia ocupar vários campos de futebol.

Nos EUA, pode nem mesmo encher uma sala.

Esse é um grande obstáculo para a internalização da produção, como a administração Trump tanto deseja – “a expertise profissional na China é muito profunda”, acrescentou Cook em uma entrevista no ano passado.

A leniência fiscal é insuficiente para incentivar a produção nacional.

O presidente Trump prometeu significativa leniência fiscal para empresas que se comprometerem com a internalização das cadeias de suprimentos.

Mas os benefícios fiscais não são suficientes para compensar os custos significativamente mais altos da produção doméstica, de acordo com os entrevistados da pesquisa da CNBC.

No geral, a maioria dos participantes da pesquisa disse que as novas políticas comerciais de Trump pareciam mais uma forma de “intimidação” para as empresas americanas.

Especialistas temem que as tarifas possam desencadear uma guerra comercial este ano e levar a economia dos EUA a uma recessão no segundo semestre de 2025.

Isso fez com que vários analistas de Wall Street reduzissem suas metas de fim de ano para o S&P 500 nas últimas semanas.

O Bank of America, por exemplo, reduziu na semana passada sua meta de fim de ano para o S&P 500 para 5.600, o que sinaliza um potencial de alta de apenas 3,0% a partir de agora.