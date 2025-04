A OPEP+ mantém o controle apesar da demanda enfraquecida e das tensões tarifárias entre EUA e China.

Os preços do petróleo podem cair para US$ 50 por barril, pois as tensões comerciais entre os EUA e a China não mostram sinais de diminuição.

Nesse cenário, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo mantém o controle do mercado de petróleo.

A escalada da guerra comercial entre EUA e China ofuscou a pausa de 90 dias nas tarifas para outras nações, aproximando o conflito de um ponto sem retorno.

Apesar da flutuação de preços e da demanda enfraquecida, a OPEP+ mantém o controle e a capacidade de ajustar a produção conforme necessário, de acordo com a Rystad Energy.

O setor de transportes (incluindo veículos leves, aviação, caminhões e marítimo) e o setor petroquímico seriam os mais afetados negativamente em uma guerra comercial prolongada, disse Janiv Shah, vice-presidente de análise de mercados de commodities, petróleo na Rystad Energy, em um comentário enviado por e-mail.

“Neste cenário, poderíamos ver os preços do petróleo Brent caírem para a faixa dos US$ 50”, acrescentou Shah.

No entanto, esperamos que correções e interrupções na oferta, juntamente com o aumento da demanda por energia no verão do hemisfério norte, mantenham os preços do Brent em torno de US$ 70 por barril.

Cenário de demanda

A ausência de uma resolução sobre tarifas e sanções resultará em alta incerteza econômica, aumento de custos e atrasos em investimentos.

“Usando uma estimativa conservadora de uma queda de 15% no crescimento do PIB global – com base no impacto da guerra comercial EUA-China de 2018-2019 – poderíamos ver o crescimento da demanda por petróleo diminuir para apenas 600.000 bpd em 2025, aproximadamente metade de nossas estimativas pré-tarifárias”, disse Shah.

As tarifas eram muito mais baixas naquela época, de 25%, em comparação com as propostas atuais, de 14 de abril, de 145% de tarifas americanas sobre mercadorias chinesas e 125% de tarifas chinesas sobre importações americanas.

No início desta semana, a Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 300.000 barris por dia, para apenas 730.000 barris por dia.

A OPEP, em seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, também reduziu ligeiramente sua previsão de demanda para este ano. O corte não foi tão significativo quanto o da AIE.

A questão essencial é determinar o que causará o ajuste na oferta necessário para deter a queda nos preços do petróleo, segundo Shah.

“A resposta óbvia: mais cortes na produção da OPEP+ a partir de agosto”, acrescentou Shah.

O papel da OPEP é fundamental.

A OPEP+ tem a capacidade de ajustar a produção, reduzindo ou revertendo os aumentos, caso a demanda continue a diminuir ou a oferta externa aumente muito rapidamente.

A OPEP+ mantém o controle e tomará medidas para evitar quedas de preços prolongadas.

A possível decisão reflete os esforços contínuos da OPEP+ para manter o equilíbrio no mercado.

Shah disse:

O grupo está disposto a colocar mais barris no mercado, mas apenas em seus próprios termos.

As estimativas da Rystad Energy sugerem que o crescimento da oferta de países não pertencentes à OPEP+, superior a um milhão de barris por dia, pode estar sob risco significativo.

As estimativas iniciais previam que os produtores não pertencentes à OPEP+ registrariam um crescimento de 1,2 milhão de barris por dia em 2025.

A competição está acirrando.

No entanto, o crescimento dos cinco maiores produtores não pertencentes à OPEP+ (EUA, Brasil, Canadá, Noruega e Argentina) pode ficar aquém dessa estimativa e enfrentar riscos de queda.

O risco não decorre apenas da queda de preços, mas também da diminuição da demanda por parte de compradores de petróleo bruto não pertencentes à OPEP+.

“A queda agressiva nos Preços Oficiais de Venda (OSPs) do petróleo bruto saudita este mês mostra que a competição pela demanda de petróleo está se intensificando”, disse a Rystad Energy.

Considerando uma possível perda de produção de 500.000 barris por dia para produtores não-OPEP+, a OPEP+ provavelmente manterá uma posição forte na gestão das flutuações de preços.

Além disso, a OPEP possui cerca de 5,85 milhões de barris por dia de capacidade de produção de petróleo ociosa.

Isso equivale a cerca de 6% da oferta global total de petróleo.

A questão da conformidade permanece.

No entanto, um fator chave para o sucesso da estratégia da OPEP+ é a conformidade.

Alguns membros ultrapassaram suas cotas de produção, particularmente o Cazaquistão, e tiveram dificuldades em cumprir os limites acordados.

A compensação foi destacada como uma necessidade pela OPEP+.

Na quarta-feira, o cartel disse ter recebido novos planos de compensação de países como Iraque, Cazaquistão e outros membros.

O plano de compensação atualizado da OPEP aumenta os cortes de produção mensais, agora variando de 196.000 barris por dia a 520.000 barris por dia, com vigência a partir deste mês até junho de 2026, disse o cartel em comunicado oficial.

O plano anterior previa cortes menores, variando de 189.000 barris por dia a 435.000 barris por dia.

O mercado de petróleo seria ainda mais apoiado se os cortes de produção planejados fossem totalmente implementados.

Isso se deve ao fato de que esses cortes compensariam em grande parte o aumento de produção planejado de 411.000 barris por dia por outros membros da OPEP+ em maio.

Enquanto isso, as preocupações com a oferta no mercado de petróleo eram generalizadas, já que o governo Trump revelou novas sanções na quarta-feira, visando as exportações de petróleo do Irã, com medidas contra uma refinaria “teapot” com sede na China também incluídas.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, observou:

Portanto, provavelmente é justo adiar qualquer investimento sério até que haja mais clareza, seja por meio das tarifas de Trump ou por meio de uma melhoria no quadro técnico.