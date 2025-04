A República Tcheca alcançou pela primeira vez em sua história a independência total do fornecimento de petróleo russo, anunciaram autoridades governamentais na quinta-feira.

Esse marco foi alcançado devido à conclusão das melhorias de capacidade no oleoduto TAL, que vem do oeste, de acordo com uma reportagem da Reuters.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, anunciou em uma coletiva de imprensa televisionada na quinta-feira que as primeiras entregas aumentadas de petróleo chegaram por oleoduto ao depósito central de petróleo na República Checa.

Petróleo russo não é mais necessário.

Fiala anunciou no depósito em Nelahozeves, 20 km ao norte de Praga: “Nossa dependência da Rússia para o petróleo chegou ao fim após aproximadamente 60 anos.”

Fiala acrescentou:

Pela primeira vez na história, a República Tcheca está completamente abastecida com petróleo não russo e totalmente suprida por rotas ocidentais.

O governo checo tem tentado reduzir sua dependência do petróleo russo desde a invasão da Ucrânia. Por décadas, cerca da metade das importações anuais de petróleo da República Tcheca vinham da Rússia através do oleoduto Druzhba.

O oleoduto Transalpino (TAL), que transporta petróleo de navios-tanque no porto italiano de Trieste para a Alemanha, foi modernizado no final do ano passado pela operadora de oleodutos checa MERO.

O petróleo é então transportado pelo oleoduto Ingolstadt–Kralupy–Litvinov (IKL) para a República Tcheca.

As necessidades anuais da República Tcheca agora podem ser atendidas graças à modernização do TAL, que aumentou a capacidade disponível para 8 milhões de toneladas por ano.

Mais petroleiros garantidos

A Orlen Unipetrol, uma refinaria checa, tem utilizado petróleo das reservas estatais para manter a produção desde que o oleoduto Druzhba interrompeu o fornecimento em março.

A empresa está agora se preparando para mudar para o fornecimento total através do oleoduto TAL, após um aumento de capacidade.

A refinaria de Litvinov começará a processar petróleo bruto norueguês proveniente da melhoria do oleoduto TAL na próxima semana, com a chegada do petróleo prevista para sexta-feira.

No ano passado, a República Tcheca importou 6,5 milhões de toneladas de petróleo. Estatísticas do Ministério da Indústria mostram que 42% do petróleo foi importado via Druzhba.

Isso representa uma diminuição em relação aos dois anos anteriores, quando até 58% do fornecimento de petróleo era russo.

Em 2024, o país adquiriu petróleo do Azerbaijão e do Cazaquistão, além da Noruega e da Guiana, estes dois últimos em quantidades menores.

Oleoduto Druzhba permanecerá.

A empresa MERO declarou que pretendia manter o oleoduto Druzhba cheio de petróleo bruto.

Essa ação está sendo tomada para acomodar possíveis fluxos futuros de petróleo, que podem vir de diversas fontes.

Uma dessas fontes potenciais é o porto ucraniano de Odessa, que poderia fornecer petróleo para o oleoduto Druzhba.

Jaroslav Pantucek, diretor da MERO, operadora tcheca de oleodutos, garantiu aos interessados na quinta-feira que o oleoduto Druzhba permanece operacional e está preparado para retomar o transporte de petróleo sempre que necessário.

Apesar das incertezas geopolíticas atuais e das discussões sobre seu futuro, a infraestrutura do oleoduto está sólida e pronta para uso.

Pantucek reconheceu que a utilização futura do oleoduto Druzhba está atualmente em avaliação, com diversos fatores e cenários potenciais sendo considerados.

Essa avaliação provavelmente envolve a análise de desenvolvimentos geopolíticos, tendências do mercado de energia e o impacto potencial na segurança energética dos países envolvidos.

A Hungria e a Eslováquia, ambas com posições pró-Moscou, estão ansiosas para continuar recebendo petróleo russo através do oleoduto Druzhba.