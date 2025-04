Ações da Tesla caem mais de 6% antes do balanço de terça-feira, após analista reduzir preço-alvo.

As ações da Tesla caíram cerca de 6% no início do pregão de segunda-feira, para aproximadamente US$ 225, com os mercados americanos mais amplos também sob pressão.

O Dow Jones caiu 454 pontos, ou 1,2%, enquanto o S&P 500 recuou 1,4% e o Nasdaq caiu 1,8%.

Os investidores continuam monitorando tarifas, protestos e os próximos resultados financeiros, com preocupações adicionais sobre como a postura comercial do presidente Donald Trump pode afetar os negócios da Tesla na China.

A ação tem sido volátil, subindo de cerca de US$ 250 antes da eleição para US$ 480 nas semanas seguintes, impulsionada pelo otimismo em relação a um potencial segundo mandato de Trump e pelos laços do CEO Elon Musk com a administração.

Essa alta reverteu após números de entregas decepcionantes no primeiro trimestre e um aumento do escrutínio do envolvimento político de Musk, com as ações caindo para pouco mais de US$ 280 em 2 de abril.

As ações da Tesla caíram mais de 40% até agora este ano.

A Tesla deve divulgar seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 ainda esta semana.

Os analistas têm uma estimativa de receita consensual de aproximadamente US$ 21,83 bilhões, com lucro por ação projetado em US$ 0,44.

Por que as ações da TSLA estão despencando hoje

A liquidação de segunda-feira seguiu-se a uma reportagem da Reuters de sexta-feira que afirmava que a Tesla adiou seu veículo de baixo custo planejado para 2026.

A empresa havia indicado anteriormente que a produção começaria no primeiro semestre deste ano, com o carro previsto para custar cerca de US$ 30.000.

O relatório afirma que a Tesla agora pretende produzir 250.000 unidades do modelo de preço mais baixo em 2026.

Com a Tesla programada para divulgar seus resultados na terça-feira, espera-se que as atualizações sobre este veículo sejam um foco principal.

O modelo acessível tem sido muito aguardado por investidores e fãs, sendo considerado crucial para atrair novos compradores e compensar a queda nas vendas e a redução da participação de mercado.

Outro fator que afetou o preço das ações da Tesla foi a decisão do Barclays de reduzir sua meta de preço antes do relatório de resultados da empresa.

A empresa de pesquisa de investimentos reduziu sua meta de US$ 325 para US$ 275, citando entregas de veículos mais fracas e margens de lucro em declínio.

Analista reduz preço-alvo das ações da Tesla

O Barclays reduziu sua meta de preço para as ações da Tesla de US$ 325 para US$ 275 antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa, mantendo a classificação de Peso Igual para as ações.

A meta revisada sugere um potencial de alta de 13,9% em relação ao fechamento de quinta-feira.

O analista Dan Levy descreveu a preparação para os resultados da Tesla como “confusa”, apontando para preocupações com o enfraquecimento dos fundamentos, incluindo as expectativas de que as margens automotivas do primeiro trimestre, excluindo créditos, atingiriam um novo mínimo.

Ele também sinalizou um início fraco para os volumes de veículos em 2025, levantando dúvidas sobre as perspectivas de crescimento da empresa este ano.

No entanto, Levy observou que uma narrativa forte poderia compensar fundamentos fracos, particularmente se o CEO Elon Musk sinalizar planos de se afastar de seu envolvimento político e se concentrar novamente na Tesla, dada a importância da IA, da direção autônoma e da robótica para as perspectivas de longo prazo da empresa.

Na semana passada, analistas do UBS, Goldman Sachs e Mizuho reduziram suas metas de preço para a empresa, apontando para o aumento dos riscos tarifários, a demanda enfraquecida e a probabilidade de revisões de lucros.