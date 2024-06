Prețul acțiunilor AB InBev crește astăzi, pe baza rezultatelor financiare, eliberează o creștere a profiturilor subiacente

AB InBev, marca din spatele berilor Budweiser și Corona, și-a raportat astăzi rezultatele financiare pentru trimestrul I 2024.

Comparativ, de la an la an, compania a înregistrat o creștere mai mică a veniturilor de la an la an decât în 2023, dar profiturile subiacente au crescut.

Profiturile de bază în creștere

Profitul de bază al companiei (adică profitul atribuibil deținătorilor de capital, excluzând elementele nesuport și hiperinflația) a fost de 1,5 miliarde USD pentru trimestrul respectiv, o creștere în comparație cu profiturile de 1,3 miliarde USD pentru T1 2023.

Vânzările de bere iau o bătaie

Volumul total al vânzărilor a scăzut cu 0,6%, în special berile având o perioadă mai dificilă. Volumul de bere proprie a scăzut cu 1,3%, iar volumul non-ber a crescut cu 3,5%.

Lipsesc și venituri

Veniturile AB InBev au crescut cu doar 2,6% pentru acest trimestru, conduse în mare măsură de vânzările mărcii de bere Corona.

Suma a fost una dezamăgitoare, având în vedere că veniturile au crescut cu 13,2% în T1 din 2023, cu o creștere de 5,4% a veniturilor de la mărci globale precum Budweiser, Stella Artois și Corona, în afara piețelor lor de origine.

În mod interesant, compania a menționat că 62% din venituri au venit prin platforme digitale B2B, baza lunară de utilizatori activi a BEES ajungând la 3,1 milioane de utilizatori, ceea ce sugerează că strategia digitală a AB InBev funcționează.

EBITDA în creștere

EBITDA normalizat (venitul companiei înainte de dobânzi, impozite, amortizare și amortizare) a crescut cu 5,4%, până la 4 USD. 98 miliarde, cu o extindere a marjei EBITDA normalizate de 90 bps la 34,3%.

Prețul acțiunilor AB InBev

Investitorii au reacționat pozitiv la câștiguri, la fel ca și piețele, după un trimestru greu pentru stocurile de alcool. Prețul acțiunii AB InBev a fost tranzacționat la 118,29 ZAR în această dimineață, în creștere cu 5,34% la momentul publicării acestui articol.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.