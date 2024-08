Deadpool & Wolverine bat recorduri cu 200 de milioane de dolari în weekendul de deschidere

Cel mai recent blockbuster Marvel, Deadpool & Wolverine, a stabilit un nou punct de referință pentru filmele cu rating R, încasând peste 200 de milioane de dolari în weekendul său de deschidere.

Potrivit estimărilor studioului, filmul a câștigat 205 milioane de dolari pe plan intern și un impresionant 438,3 milioane de dolari la nivel global, marcând cel mai mare debut de film cu rating R din istorie.

Succesul lui Deadpool & Wolverine eclipsează recordurile anterioare stabilite de filmele anterioare Deadpool.

Deadpool original a câștigat aproximativ 132 de milioane de dolari în weekendul său de deschidere din 2016, în timp ce Deadpool 2 a câștigat 125 de milioane de dolari în 2018.

Chiar și atunci când sunt ajustate pentru inflație, aceste cifre nu ajung la debutul remarcabil al celei mai recente tranșe.

Deadpool & Wolverine este acum al optulea lansare de film cu cele mai mari încasări din toate timpurile, pierzând cu puțin primul loc deținut de The Avengers (2012) la 207 milioane de dolari și depășind „Black Panther” (2018), care s-a deschis la 202 milioane de dolari.

Triumful financiar al Marvel

Cu această performanță record, portofoliul de filme Marvel a depășit acum 30 de miliarde de dolari în câștiguri colective, după cum a raportat Disney.

Această piatră de hotar solidifică poziția Marvel ca franciză de film cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Marvel Cinematic Universe (MCU) a lucrat pentru a-și recăpăta impulsul anterior după încheierea „Saga Infinity” cu Avengers: Endgame în 2019.

În ciuda faptului că Endgame încă deține recordul pentru cel mai mare weekend de deschidere, Deadpool & Wolverine a marcat o realizare semnificativă în evoluția continuă a Marvel.

Potrivit datelor Box Office Pro, entuziasmul pentru Deadpool & Wolverine a determinat o creștere a cererii pentru spectacole de teatru.

Filmul deține în prezent 43% din cota de piață în timpul spectacolului din Statele Unite. Atractia sa largă a captivat atât fanii dedicați Marvel, cât și cinefilii în general, contribuind la succesul său extraordinar de box office.

Revizuirea casei de bilete de vară

Box office-ul de vară, care a avut un început lent, a fost revitalizat de câteva hituri de succes. După „Deadpool & Wolverine”, filme precum „Bad Boys: Ride Or Die”, „Inside Out 2”, „A Quiet Place: Day One”, „Despicable Me 4” și „Twisters” au oferit o serie de notabile succese, marcând unul dintre cele mai puternice sezoane de filme de vară din istoria recentă.

Disney a mai anunțat că „Inside Out 2” a devenit filmul de animație cu cele mai mari încasări din toate timpurile, câștigând 1,46 miliarde de dolari la nivel global și depășind recordul anterior deținut de „Frozen 2” (2019).

Această realizare a ajutat la reducerea decalajului din veniturile de la box-office interne, care a scăzut cu peste 25% înainte de începerea sezonului de vară.

În ciuda previziunilor anterioare privind o scădere a veniturilor pentru 2024, performanța puternică a lansărilor de vară a îmbunătățit perspectivele.

Analiştii estimează acum că box office-ul pe întregul an se va încheia între 8,2 şi 8,7 miliarde de dolari. Succesul „Deadpool & Wolverine” și al altor hituri de vară a alimentat optimismul, deși comparațiile de la an la an vor continua să fluctueze.

Succesul unor filme precum „Barbie” și „Oppenheimer”, ambele lansate pe 21 iulie, a contribuit, de asemenea, la veniturile de box-office interne în 2023, care au depășit 9 miliarde de dolari, cel mai înalt nivel de când a început pandemia. Deși anul mai are câteva luni de trecut, traiectoria actuală indică o redresare robustă pentru industria filmului.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.