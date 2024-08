Wall Street are opinii contradictorii despre Microsoft după veniturile din trimestrul IV: Ar trebui să vindeți sau să cumpărați mai mult?

În urma raportului Microsoft privind veniturile din trimestrul al patrulea fiscal, reacția lui Wall Street a fost mixtă, reflectând o divizare între optimismul optimist și scepticismul prudent.

Gigantul tehnologic a raportat câștiguri pe acțiune de 2,95 USD, ușor peste așteptări, și venituri de 64,7 miliarde USD, marcând o creștere de 15,1% de la an la an.

Ce spun analiștii?

Pe de o parte, analistul de la Wedbush Securities, Dan Ives, a menținut un rating Outperform și o țintă de preț de 550 USD pentru Microsoft, lăudând conferința telefonică a companiei ca o „validare” a tendințelor de monetizare AI, în special în cazul în care Azure se așteaptă să accelereze creșterea în a doua jumătate a anului. .

Ives a evidențiat rezervările comerciale puternice ale Microsoft și creșterea solidă de bază a Azure ca indicatori cheie ai impulsului susținut.

Dimpotrivă, analistul Citi Tyler Radke a oferit o perspectivă mai măsurată, recunoscând o „bătăi slabe a veniturilor/EPS”, subliniind în același timp o încetinire a creșterii Azure și o orientare mai slabă decât se aștepta pentru următorul trimestru.

În ciuda acestor îngrijorări, Radke a rămas optimist cu privire la creșterea AI și a rezervărilor comerciale, menținând un rating Buy, dar reducându-și ușor prețul țintă la 500 USD de la 520 USD.

Radke a sugerat că revizuirile estimărilor pe termen scurt ar putea fi negative, dar el credea că orice slăbiciune va fi trecătoare, susținută de indicatori conducători solidi.

Brad Sills, de la Bank of America, a proiectat, de asemenea, o perspectivă pozitivă, menționând în special că accelerația așteptată de Azure în a doua jumătate indică faptul că orice blândețe actuală ar trebui să fie de scurtă durată.



Sills a subliniat puterea serviciilor AI Microsoft pe Azure și capacitatea companiei de a-și valorifica platforma pentru a atenua presiunile asupra cheltuielilor de capital.



Previziunea sa actualizată a cheltuielilor de capital pentru anul fiscal 2025 a crescut la 58,3 miliarde USD de la 53,8 miliarde USD, reflectând creșterea anticipată a veniturilor și scalabilitatea platformei.

Analistul KeyBanc Capital Markets, Jackson Ader, s-a concentrat pe constrângerile actuale de capacitate ale Azure și pe cheltuielile de capital semnificative, sugerând că, deși acestea ar putea reprezenta provocări, acestea oferă Microsoft flexibilitate pentru a-și gestiona eficient traiectoria de creștere.



Ader a reiterat o evaluare supraponderală și o țintă de preț de 490 USD, optimist cu privire la potențialul Microsoft de a gestiona eficient cheltuielile pe măsură ce cresc.

Câștigurile din T2 în detaliu

Performanța Microsoft în T4 FY2024 descrie o imagine complexă a unui gigant tehnologic care navighează în apele agitate ale inovației rapide și ale creșterii expansive pe fondul așteptărilor sporite ale pieței.

Motivul creșterii Microsoft este modelul său de afaceri diversificat, cu contribuții semnificative din partea segmentelor Productivitate și Procese de afaceri, Cloud inteligent și Mai mult personal Computing.



În special, segmentul Intelligent Cloud, care include platforma Azure cloud, a raportat o creștere de 21% de la an la an, deși ușor sub așteptări.



Creșterea Azure, deși este încă impresionantă, la 29% de la an la an, a dat semne de decelerare față de trimestrele precedente.

În ciuda acestui fapt, Azure rămâne o piatră de temelie a strategiei de creștere a Microsoft, mai ales că compania continuă să integreze capabilitățile AI în ofertele sale.

Din punct de vedere financiar, Microsoft rămâne o mare putere, generând 37,2 miliarde de dolari în fluxuri de numerar din operațiuni și 23,3 miliarde de dolari în fluxuri de numerar libere în trimestrul IV.

Abordarea disciplinată a companiei cu privire la rentabilitatea capitalului este evidentă în distribuția sa de 8,4 miliarde de dolari către acționari prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Cu toate acestea, o privire mai atentă dezvăluie o scădere a decalajului între creșterea veniturilor și cheltuielile de exploatare, stârnind o anumită îngrijorare cu privire la viitoarele extinderi ale marjelor. Cu toate acestea, îndrumările conducerii pentru exercițiul financiar 2025 sugerează încredere, proiectând o creștere de două cifre a veniturilor pe fondul creșterii cu o singură cifră a cheltuielilor de exploatare.

Evaluarea ridicată a Microsoft

Din punct de vedere al evaluării, raportul P/E forward al Microsoft este de 35,39, puțin peste media pe cinci ani și mediana sectorului.

Această evaluare ridicată reflectă așteptările ridicate ale pieței, în special în ceea ce privește creșterea și inovația în cloud computing și tehnologiile AI.



Investițiile strategice ale companiei în aceste domenii, inclusiv o creștere semnificativă a cheltuielilor CAPEX, vizează stimularea creșterii pe termen lung, dar prezintă și riscuri în cazul în care rentabilitatea anticipată a acestor investiții este în decalaj.

În ciuda acestor situații financiare puternice, acțiunile Microsoft au reacționat negativ astăzi la tranzacționarea înainte de piață, scăzând cu peste 3%.

Această scădere reflectă probabil așteptările și îngrijorările ridicate ale pieței cu privire la sustenabilitatea creșterii viitoare pe fondul cheltuielilor de capital agresive.

Îndrumările Microsoft pentru trimestrul următor au fost, de asemenea, precaute, proiectând că veniturile din primul trimestru vor fi cuprinse între 63,8 miliarde dolari și 64,8 miliarde dolari, puțin sub așteptările analiștilor.

După ce am analizat veniturile Microsoft în trimestrul IV și opiniile analiștilor, acum trebuie să trecem la o analiză tehnică a performanței stocurilor sale.

Această analiză va analiza recentele mișcări ale prețurilor și volumele de tranzacționare, toate acestea fiind cruciale pentru a răspunde la întrebarea presantă cu care se confruntă investitorii: Având în vedere opiniile mixte din Wall Street în urma câștigurilor Microsoft din trimestrul IV, ar trebui să-și vinde participațiile sau să vedem asta ca o oportunitate de a cumpara mai mult?

S-a încheiat mitingul pe termen lung?

Acțiunile Microsoft au înregistrat o tendință ascendentă puternică de la începutul anului 2023, prețul dublându-se de la acel moment.

Cu toate acestea, această tendință ascendentă puternică pare să se apropie de sfârșit, acțiunile scăzând cu peste 10% față de maximele istorice înregistrate la începutul acestei luni.

Mai mult decât atât, acțiunea este gata să se deschidă astăzi sub linia de tendință ascendentă pe termen lung, așa cum se poate vedea în graficul zilnic de mai jos.

Graficul MSFT de la TradingView

Având în vedere că taurii ar trebui să devină precauți, deoarece următorul suport pentru acțiune se află în apropiere de 388 USD, coborând sub care stocul poate intra într-o tendință descendentă sau o perioadă de mișcare pe termen mediu.

Orice poziție optimistă ar trebui luată în considerare numai dacă acțiunea revine și se închide peste media sa mobilă pe 50 de zile, care în prezent este departe de 439,0 USD.

Comercianții de urs pot folosi această schimbare a impulsului pentru a scurta stocul, dar trebuie să analizeze modul în care se comportă acțiunea după deschiderea azi.

Dacă stocul scade și mai mult după deschidere, aceasta va sugera o schimbare majoră a sentimentului și pot scurta stocul cu un stop loss la 432 USD și o țintă inițială de profit de 388 USD.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.