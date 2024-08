Profitul net al gigantului de jocuri Nintendo în Q1 scade cu 55%, pe măsură ce vânzările Switch scad

Gigantul japonez al jocurilor video Nintendo a anunțat o scădere semnificativă de 55% a profiturilor pentru trimestrul aprilie-iunie 2024, în principal din cauza scăderii vânzărilor atât a consolelor sale de jocuri, cât și a software-ului, vânzările Switch scăzând considerabil.

În perioada respectivă, profitul Nintendo a scăzut la 80,95 miliarde de yeni (543 de milioane de dolari) de la 181 de miliarde de yeni cu un an mai devreme, în timp ce vânzările trimestriale au scăzut cu 46,5%, până la 246,6 miliarde de yeni (1,7 miliarde de dolari).

Nintendo Switch, aflat la al optulea an, a depășit 140 de milioane de unități vândute la nivel global. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă adesea cu consolele de jocuri pe măsură ce îmbătrânesc, vânzările încep să scadă.

Cel mai recent trimestru a raportat o scădere bruscă de 46% de la an la an a vânzărilor Switch, de la 3,9 milioane de unități la doar 2,1 milioane.

În mod similar, vânzările de software au înregistrat, de asemenea, o scădere notabilă de 41%.

În ciuda lansărilor de succes ale unor jocuri precum „Paper Mario: The Thousand-Year Door” și „Luigi’s Mansion 2 HD”, care au vândut 1,76 milioane și, respectiv, 1,19 milioane de unități, vânzările totale de software nu au putut egala performanța din anul precedent, a spus Nintendo.

Vânzările de hardware și software în primul trimestru al anului fiscal trecut au fost susținute în mod substanțial de lansarea din mai 2023 a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, astfel încât, comparativ cu atunci, vânzările de hardware au scăzut cu 46,3% și vânzările de software au scăzut cu 41,3% anul trecut. – pe an.