Litiumutsikter: Fluktuerande priser och rollen av tekno-geopolitiska faktorer i litiumjonbatterier

Under det senaste halvt decenniet har den mjuka, silvervita metallen litium sett en markant förändring från att ockupera utkanten av nischade investeringsportföljer till att bli en uppskattad råvara.

Uppmuntrad av ökande efterfrågan på elfordon (EV), mainstreaming av ESG och grön elektrifiering, ökad oro kring de globala leveranskedjornas helighet och berättelsen om begränsade underjordiska resurser, började globala investeringar strömma in i prospekterings- och utvecklingsprojekt.

Oliver Chapman, VD för supply chain-specialisterna OCI, noterade,

…(många) mineraler är inte särskilt sällsynta utan har helt enkelt varit för billiga för att motivera stora investeringar i deras utveckling.

Med andra ord, i motsats till föreställningen om globalt knappa reserver, höll kroniska underinvesteringar på grund av låga marknadspriser projektutvecklare borta från litium.

På senare tid har dock politiskt stöd från olika regeringar, riktade investeringar genom program för offentliga utgifter, nationella löften om att fasa ut konventionella fordon och den aktiva elektrifieringen av flottorna säkerställt att efterfrågeprognoserna förblev mer än sunda, vilket ledde till en otrolig bullrun.

Som ett resultat blev det en uppsjö av yngre gruvarbetare som tävlade om att bygga ut ny kapacitet.

Efter det redan explosiva rallyt 2021 steg spotpriserna på litiumkarbonat (ett viktigt derivat av litium som används i litiumjonbatterier) till en topp på 597 500 CNY (ungefär 80 000 USD) per ton i mitten av november 2022.

Men sedan de nådde detta höga spotpriser på litiumkarbonat i Kina har sjunkit 66,9 % och brutit mot de psykologiskt avgörande 200 000 CNY per ton tidigare denna vecka.

Efter att ha markerat 98 på varandra följande sessioner utan en uppgång i priset, slutade föreningen på 197 500 CNY per ton den 13 april, vilket gav 40,6 % rabatt på spotpriset under en enda månad.

Bara ett par dagar innan peaken hade Goldman Sachs svängt bort från en överskottsdriven baisseartad syn på metallen till att förvänta sig en djup brist på globalt utbud i slutet av 2022, och dramatiskt reviderat uppskattningarna om ett överskott på 8 kt nedåt till ett underskott på 84 kt..

Hittills i år har priserna fallit med hela 61,7 % och har fallit med 58,8 % under de senaste 12 månaderna.

Höstens varför

Kinas långvariga noll-covid-restriktioner decimerade konsumenternas efterfrågan, särskilt för diskretionära poster, medan makroekonomiska obalanser dämpade marknadsprognoserna bland biltillverkare.

Tillväxten har förblivit relativt trög, detaljhandelsförsäljningen har varit hämmad på grund av pandemirestriktionerna som återkommer, medan konsumtionen av stora biljetter har fortsatt att vara dämpad.

Men Kinas beslut att helt lämna den tunga restriktionsregimen mitt i rapporter om ökande sociala spänningar tidigare i år verkar ha lett till en ännu snabbare överföring av fall.

Nedströmseffekterna på en belägrad konsument reste uppströms och landade helt och hållet på litiumproducenter, vilket drar ner priset avsevärt.

Marknadens känslor kring elbilar svalnade avsevärt i Kina, som stod för nästan 52 % av den globala försäljningen 2021.

Försäljningsökningen drabbades särskilt hårt då statliga myndigheter rullade tillbaka kontantsubventioner och andra incitament för att stödja hushållens köp.

En rapport från S&P Global noterade att försäljningen av plug-in-elbilar för passagerare sjönk med 55,8 % under månaden till 408 000 enheter i januari.

Följaktligen har ledande inhemska biltillverkare varit engagerade i ett heltäckande priskrig för att vinna tillbaka kunden, vilket ytterligare pressar uppströmsutvecklare.

Utöver förödandet tyder andra rapporter på att med tanke på den allvarliga skillnaden i spot- och kontraktspriser, höll vissa sydkoreanska och japanska köpare inte långsiktiga köpavtal.

Teknik och den tvåsidiga utbud-efterfrågan-kurvan

Med priser som steg kraftigt under stora delar av 2022, uppmuntrade kinesiska elbilssubventioner den överdrivna produktionen och lagerhållningen av batterier, vilket pressade efterfrågan på litium senare under året.

Chapman argumenterade,

Försörjningskedjor anpassar sig, det gör de alltid, och många åskådare gör misstaget att titta på aktuella problem utan att ta hänsyn till hur försörjningskedjorna sannolikt kommer att reagera… både utbud och efterfrågan reagerar på stigande priser – det gör de alltid. Högre litiumkostnader uppmuntrar tillverkare av litiumjonbatterier att sträva efter större effektivitet, medan litiumgruvarbetare tittar på sätt att öka produktionen.

Kort sagt, högre priser driver lägre priser.

Med priserna som hade zoomat till nya toppar förra året ökade investeringsaktiviteten, vilket stärkte gruvdriften och möjliggjorde en dramatisk expansion av tillgängliga resurser.

Till exempel pekar Chapman på de betydande upptäckterna i Cornwall, Storbritannien.

År 2022 noterade fDi Intelligence att kombinerade uppskattningar från British Lithium och Cornish Lithium tyder på att produktionen av hård sten i regionen kan motsvara 30 000 ton per år.

Upptäckten av sådana nya fyndigheter kommer sannolikt att säkerställa att utbudet överbryggar gapet med efterfrågan och håller priserna stabila på lägre värden på medellång till lång sikt.

I februari 2023 tillkännagav Indiens geologiska undersökning upptäckten av en enorm reserv på 5,9 miljoner ton i Jammu och Kashmir, vilket sannolikt skulle gå långt för att göra Indien till “atmanirbhar” inom batteriproduktion, batterilagring, sol- och vindkraft.

Dessutom är tiden till produktion mycket mer komprimerad jämfört med vad som vanligtvis annonseras, och Chapman noterar att corniska fyndigheter som identifieras 2020 sannolikt kommer att ge 10 000 ton per år 2026.

Priserna har alltså dämpats kraftigt inte bara på grund av den tröga efterfrågan i Kina utan på grund av expansionen av tillgängliga reserver, en process som sannolikt kommer att fortsätta och uthålligt pressa litiumpriserna.

Om priserna fortsätter att sjunka kan detta leda till en dämpning av prospekteringsaktiviteten under det följande året, men upplåsningen av nya resurser har redan fundamentalt förändrat ekvationen mellan utbud och efterfrågan för metallen.

En annan avgörande insats som ofta förbises till förmån för överviktning av efterfrågefaktorer är den konsekvent sjunkande teknikkostnaden.

Chapman hävdar att på grund av vinsterna ledda av konsekvent FoU, ökad effektivitet och stordriftsfördelar,

Under de senaste tre decennierna har priset på litiumjonbatterier mätt i kilowattimmar sjunkit med 97 procent… kostnaden för litiumjonbatterier per kilowattimme var sannolikt fortfarande att sjunka med tiden.

Således kommer litiumbatterier sannolikt att gå in i en hållbart lägre prisbana som kommer att fortsätta i en nedåtgående trend när de tekniska kostnaderna lättar.

Geopolitiska drivkrafter

Idag kan geopolitikens betydelse för att omdefiniera litiumlandskapet inte överskattas.

Viktiga händelser har inkluderat antagandet av ny amerikansk lagstiftning, de europeiska myndigheternas svar och upptäckten av nya reserver i Indien.

Inflation Reduction Act (IRA) är beredd att få en omvälvande inverkan på globala leveranskedjor för elbilar.

I synnerhet erbjuder lagstiftningen ett skatteavdrag på 7 500 USD för elfordon som skulle vara tillgängligt för konsumenter när 40 % av värdet på ett elbilsbatteri tillverkas i USA eller utvalda partnerländer.

År 2027 kommer denna tröskel att stiga till 80 %, vilket ger en kraftfull impuls att flytta tillverkning från utomeuropeiska till inhemska destinationer.

Även om Kina är den tredje största tillverkaren av litium, står den för 60 % av den globala litiumraffineringskapaciteten för batterier, och producerade 2020 nästan 15 gånger USA:s totala produktion av batterifärdigt litium.

Man kan inte låta bli att undra om detta är ett språng som USA verkligen kan göra, även om nedgången i Kina ger Biden och företaget en unik möjlighet att försöka jämna ut villkoren.

Simon Moores, VD för Benchmark Mineral Intelligence, noterar,

…. (IRA) har typ kopplat batteritillverkare eller kemiska tillverkare med gruvdrift… världen går samman för att skära bort Kina ur ekvationen.

Lagstiftningen verkar ha haft en nästan omedelbar effekt, där General Motors investerade 650 miljoner dollar i en gruva i Nevada för att säkra en litiumkälla för framtida verksamhet och kringgå ökande geopolitiska risker.

Detta är ett enormt kapitaltillskott för en industri som är van vid att se projekt och sammanslagningar i tiotals miljoner dollar.

På samma sätt planerar Albemarle Corp att bygga en bearbetningsanläggning för hela 1,3 miljarder dollar i South Carolina, vilket banar väg för avsevärt större affärer i det amerikanska litiumsegmentet.

Denna utveckling har säkerligen raserat den kinesiska regeringen, som nyligen har tvingats avveckla elbilssubventioner, en kraftfull efterfrågan på litiumprodukter.

För att hålla konkurrensen borta rapporterade Caixin att den Ningde-baserade Contemporary Amperex Technology (CATL), världens största batteritillverkare, har börjat erbjuda biltillverkare kraftiga rabatter i utbyte mot exklusiva långtidskontrakt.

Spänningar mellan USA och Europa

Kriget i Ukraina kan ha tvingat fram en omställning av europeiska energisäkerhetsprioriteringar också, där Moores noterar att diskussioner om batteri- och lagringsteknik har börjat få företräde framför sol-, vind- och andra miljöteknikprojekt.

Vidare förväntas EU:s beslut att fasa ut konventionella bilar till 2035 hålla efterfrågan hög på litiumjonbatterier på lång sikt.

Med USA positionerat sig för att dra fördel av alla större marknader utanför Kina i ett enda slag känner europeiska administratörer, batteritillverkare och biltillverkare sig sårbara.

Ansenliga litiumreserver finns i Tyskland, Portugal, Spanien, Finland och Österrike.

Emellertid har blocket krävt ytterligare fördelar för industrin, med Europeiska kommissionen (EC) som säger,

Detta system är fortfarande ett problem för EU, eftersom det innehåller diskriminerande bestämmelser.

Med ökande spänningar träffades EU:s president Ursula Von der Leyen och president Biden förra månaden för att diskutera ett ännu inte tillkännagivet avtal för att effektivisera en internationell leveranskedja för elbilar.

Moores förväntar sig att när det tillkännages kommer en affär sannolikt att tillåta investeringar i europeisk gruvdrift att dra nytta av IRA:s incitament i utbyte mot en fast andel av produktionen av utvalda mineraler, inklusive litium.

EU kämpar dock för att operationalisera minor på grund av en komplicerad tillståndsprocess, såväl som de konkurrerande intressena hos ingående stater som kanske inte finner det bekvämt att följa den övernationella enheten.

Den allmänna opinionen är också delad eftersom säkerhets- och miljöproblem fortsätter att plåga litiumprojekt i regionen.

Även om USA:s industri verkar redo för snabb expansion, kan USA-Europa-koalitionen visa sig vara en viktig geopolitisk motvikt till Kinas litiumbearbetningsindustri, men bara om ledarna kan säkerställa mer samordning på subeuropeisk nivå.

Utsikterna för utvecklingen av globala försörjningskedjor under 2023 och därefter kommer till stor del att vara beroende av detta förhållande.

Syn

Nu in i andra kvartalet kommer kinesiska batteri- och elbilsköp och följaktligen litiumefterfrågan sannolikt att förbli dämpad.

Ökningen av produktionskapaciteten globalt under de senaste åren kommer sannolikt att tynga litiumpriserna, samtidigt som en förankrad rädsla för en eskalering av pandemiprotokollen har hållit konsumenterna ur balans.

Med tanke på makroekonomisk, folkhälso- och konsumentosäkerhet är prisbanan mycket osäker, men på grund av färska litiumreserver och fallande teknologikostnader förväntar Chapman,

…kommer sannolikt att fluktuera (men trenden lägre) över tiden.

Soochow Securities uppskattade att priserna kan falla med ytterligare 50 % till 100 000 CNY per ton innan de återhämtar sig till 150 000 CNY under sommaren.

Denna priskonsolideringsprognos beror sannolikt på att man tar hänsyn till förbättrad bilförsäljning på Shanghai Auto Show som äger rum nästa vecka.

Emellertid kan diskretionär försäljning förbli dämpad trots att kostnadsfördelarna på ett aggressivt sätt förs vidare till slutkonsumenterna av biltillverkare.

Konsumenternas aptit fortsätter att verka baisse med People’s Bank of Chinas kvartalsvisa insättarundersökning som visar att 58 % av stadsborna skulle föredra att spara mer än de gjorde under första kvartalet 2023.

Dessutom fann en studie i februari av ING Research att efterfrågan på elbilar som andel av totala bilregistreringar sannolikt kommer att stagnera med 26 % i Kina, medan tillväxten av den totala bilförsäljningen beräknas minska med hälften i år.

Denna andel var så låg som 6 % så sent som 2020, men ökade på grund av generösa statliga incitament, som nu rullas tillbaka, vilket ökar dysterheten för den inhemska sektorn.

Svagare konsumentefterfrågan och stigande global kapacitet kommer sannolikt att tynga priserna på kort sikt.

Moores noterade dock att prisstöd kan komma från en oväntad källa,

Jag hör att pensionsfonder kommer in, vilket är galet. Om pensionsfonder vill investera vet du, det är här för att stanna eller hur?

Längre ut borde efterfrågan på litium i Kinas elbilssektor fortsätta sin uppåtgående trend med samma rapport som noterar att Kina sannolikt kommer att uppfylla sitt mål för 2035 att elbilar ska bidra till 50 % av bilförsäljningen hela fem år före schemat, möjligen delvis på grund av fallande råvarukostnader.

Att balansera dessa högre prognoser är fallande teknikkostnader och betydande investeringar i utforskning och etablering av uppströms gröna fältprojekt.

Metallens efterfrågan kommer att öka på medellång till lång sikt, men prisbanan för litium kommer sannolikt att vara mycket mer tillgänglig än för några år sedan.

Även om konsumenternas efterfrågan och tekniska effekter är relativt förutsägbara och kommer att sätta sig i en lägre pristrend, förblir geopolitiska faktorer ett mysterium.

Till exempel kommer det största hotet mot Kinas industri med utbyggnaden av IRA, eftersom Washington, DC ser ut att ersätta Peking som den ledande källan för allt batterier.

Viktigt, kan Europa hålla jämna steg med USA? Om de inte kan göra en affär, är detta slutet på kritiska mineraler i Europa? Hur kommer Kina att reagera på det tryck som utövas på dess marknadsandel? Med CATL som häller miljarder dollar i fabriker i Ungern, är Budapest avsett att bli nästa stora geopolitiska gräns?

På sätt och vis är alla satsningar avstängda, och litiumförsörjningskedjor kan potentiellt se några radikala förändringar i år.

På kort sikt, eftersom det tar tid att anpassa försörjningskedjorna och den globala konsumenten förblir kantig, kommer utsikterna för litiumpriser att förbli negativa.

Under tredje kvartalet kommer det att bli tydligare om den lägre prismiljön hjälper efterfrågan på elbilar att återhämta sig i år.