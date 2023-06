7 senaste utvecklingar som kan ha testat Janet Yellens tro på dollarn

Finansminister Janey Yellen vittnade inför Housing Financial Services Committee i går.

Att notera var hennes kommentarer som enligt uppgift hänförde sig till dollarns uthållighet som den globala reservvalutan.

Sedan Ukrainakriget har länder blivit allt mer angelägna om att diversifiera sina tillgångar, handel och gränsöverskridande bosättningar i icke-dollarvalutor.

Denna trend har accelererats kraftigt av Biden-administrationens engagemang för att införa aggressiva ensidiga sanktioner.

I sina kommentarer noterade hon,

Vi bör förvänta oss en successivt ökad andel av andra tillgångar i länders reservinnehav över tiden… Men dollarn är den absolut dominerande reservtillgången.

En annan rapport om Yellen-förfarandet föreslog att vi skulle,

…förvänta sig en långsam nedgång i dollarn som reservvaluta.

Även om de globala anti-dollarvindarna inte är någon hemlighet, har finansministerns ord, ungefär som Federal Reserve-guvernören, en otrolig vikt på de globala finansmarknaderna.

I Feds tillkännagivande som planeras till senare idag, förväntas FOMC allmänt meddela en paus i räntehöjningar på baksidan av gårdagens i stort sett positiva KPI-rapport.

En rapport om KPI-numret och Feds troliga steg finns tillgänglig här.

Med tanke på att Fed kan signalera en meningsfull förändring i momentum mot en mer hållbar avkastning till 2%-nivåer, höjde Yellens kommentarer på ögonbrynen och kan leda till olycklig timing.

Global utveckling

Det bilaterala avtalet mellan Kina och Brasilien

Kina och Brasilien, två tungviktare inom global export, undertecknade ett memorandum 2023 för att minska sitt beroende av dollarn och övergå till handel i lokala valutor.

År 2022 uppgick handelsflödena mellan de två länderna till 150 miljarder dollar, en nästan 40-faldig ökning sedan 2001.

Eftersom partnerskapet bara förväntas gå från klarhet till klarhet, kan detta säkerligen spela en roll för att urholka dollarns inflytande.

För båda länderna skulle operationalisering av sådana linjer också bidra till att skydda transaktioner från otillbörlig valutarisk.

I en tidigare artikel för Invezz noterade jag att Kina 2023 ingick liknande affärer med flera partners, inklusive,

…Argentina, Kazakstan, Bangladesh, Pakistan och Laos, och försöker operationalisera nya linjer i Mellanöstern.

Kinas ökande inflytande i Mellanöstern

Mellanöstern har varit avgörande för att upprätthålla dollarns reservvalutastatus, särskilt på grund av dess användning som standard för prissättning av global energi.

Men i en uppvisning av deras ökande diplomatiska inflytande besökte president Xi nyligen regionen och var avgörande för att förmedla ett diplomatiskt avtal mellan Iran och Saudiarabien.

Förra året hade Iran valt att bli fullvärdig medlem i Shanghai Cooperation Organization.

I år har Saudiarabien också gått med på att integreras i organisationen.

Detta är en stark uppvisning av yttre, icke-amerikansk makt som kan komma att konkurrera med USA i regionen.

BRICS-momentum i väst?

Enligt Lena Petrova, CPA, en populär YouTuber och finanskommentator,

…Frankrike (kan) bli det första europeiska landet att ansluta sig till BRICS…Macron har bett Sydafrikas president Ramaphosa om en inbjudan till det kommande BRICS-toppmötet som är planerat att äga rum i Pretoria, Sydafrika.

Om det godkänns skulle Frankrike vara det första västerländska landet att ansluta sig till det växande blocket, som i allt högre grad söker efter dollaralternativ.

Tidigare i mars slutförde Frankrikes TotalEnergies sin första yuan-avräknade LNG-handel, vilket troligen kickar igång en trend av icke-dollartransaktioner.

För BRICS-länderna är det kommande toppmötet potentiellt mycket betydelsefullt.

I en tidigare artikel om det kommande mötet stod det:

Med en alternativ monetär ram som en av punkterna för diskussion, kan BRICS-toppmötet i augusti 2023 erbjuda en potentiell färdplan. Ivriga att bryta sig loss från dollarberoendet, förväntar Schectman att dessa länder sannolikt kommer att förhandla om en förändring mot råvarupengar, eller skapande av fast valuta kopplat till en enhet av den valda råvaran. Om en sådan förändring förverkligas, skulle dollarn utan tvekan förlora en betydande del av sin attraktionskraft på de globala marknaderna.

Mötet kommer mycket troligt att ta upp frågan om bristen på djupt likvida obligationsmarknader för att diversifiera sig bort från dollarn.

Således,

… varje ny valutasträvan kommer att kräva konsensus om en kapitalanskaffningsmodell och ett robust ramverk som erbjuder skydd av råvarupengarmekanismer.

Indien tackar nej till USA:s inbjudan till NATO

Dollarbackens uppgång har gynnats mycket av USA:s militära kapacitets överhöghet.

I en tidigare artikel för Invezz med titeln “Gold and silver outlook as 23 states move to reclaim ädelmetaller som lagligt betalningsmedel”, hänvisades till David Graeber, antropolog och känd författare till “Debt – The first 5000 years”, där han uppgav,

… USA:s militära dominans… Ingen annan regering har någonsin haft något liknande denna typ av förmåga. I själva verket skulle man kunna hävda att det är just denna makt som håller samman hela världens monetära system, organiserat kring dollarn.

Men trots denna ställning mötte USA och Natos kombinerade militära diplomati ett betydande bakslag tidigare i veckan.

Som svar på en inbjudan till Indien att gå med i alliansen, noterade utrikesminister S. Jaishankar,

…verkligheten är att det inte är en mall som gäller Indien.

En annan syn på kriget i Ukraina?

I en intervju som gjordes tillgänglig den 13 juni 2023 talade överste Douglas Macgregor, Ph.D., med The Center for the National Interest i Washington DC.

Han tror,

…motattacker som har kostat de ukrainska styrkorna enorma antal liv. Vi kan inte ens börja föreställa oss hur desperat den ukrainska armén måste vara vid denna tidpunkt efter att ha förlorat nära hundra tusen… de inleder dessa attacker obevekligt i hopp om att de kan skapa en illusion av framgång.

Beträffande USA:s roll tillade han,

…de antog att de kunde krossa Ryssland ekonomiskt och ekonomiskt… de har också försökt isolera Ryssland från resten av världen när i själva verket resten av världen minus Europa och Nordamerika till stor del står på Rysslands sida…(stöd från) Förenta staterna (och) europeiska allierade har krympt till en rännil. Det håller på att torka ut och vi når nu slutet av våra krigsbestånd

Hans kommentarer är i linje med en intressant grafik publicerad av The Economist 2022, som visade att länder som stod för över 60 % av den globala befolkningen (ex-Ryssland) var stödjande eller neutrala till Rysslands ställning till Ukraina.

The Economist (2022)

Eftersom det är en otroligt komplex och utvecklande historia med konkurrerande perspektiv, verkar Macgregor antyda att när konflikten sträcker sig kan detta få negativa återverkningar på USA:s image.

Detta kan i sin tur ha en ytterligare avsmittande effekt på det globala förtroendet för dollarn.

Inhemska dollarutmaningar

Ädelmetaller som lagligt betalningsmedel

Ironiskt nog har den kanske viktigaste utmaningen mot den amerikanska dollarn förverkligats på hemmaplan.

Ett ständigt växande antal stater har börjat visa brist på förtroende för dollarn.

Artikeln ovan som avser status som lagligt betalningsmedel för guld och silver noterar tre huvudorsaker till bryggningsmissnöjet,

För det första fortsätter inflationen att härja hushållens budgetar och hotar tillgången till väsentliga saker som bränsle och mat. För det andra, i juli i år förväntas den amerikanska regeringen rulla ut sin digitala centralbanksvaluta (CBDC). Med tanke på den programmerbara karaktären hos detta instrument varnar Robert E. Wright, seniorforskare vid American Institute for Economic Research för överdriven centralisering av kontrollen över vanliga medborgares köpbeslut. Wright tillägger att CBDC inte kan kvalificera sig som pengar enligt konstitutionen. För det tredje, med obligationer som blöder under de senaste två åren, har ett ökande antal stater funnit sina pensionsfonder i svåra svårigheter.

Gräver djupare in i dollar-pensionskrisen,

I denna miljö tvingas stater att avveckla allt större belopp av sina innehav för att täcka förpliktelser, samtidigt som skulderna fortsätter att öka i en alarmerande takt. Som ett resultat av detta ser pensionsfonderna väsentliga kapitalförluster, minskade inkomster vid försäljning av obligationer, ökade kreditrisker och större chanser till regulatoriska ingrepp.

Source: Equable (2022)

I en tidigare artikel noterade jag att skuldtakets fiasko också har haft en avsmittande effekt på kommunernas budgetar, där,

… Treasury har valt att avbryta emissionen av statliga och lokala förvaltningsserier (SLGS) Treasury-värdepapper, som ges ut till lokala organ för att följa specifika skatteregler och förenkla offentlig finansiell förvaltning.

Som ett resultat har flera stater redan erkänt eller påskyndar rättsliga processer för att tillåta att guld och silver behandlas som lagligt betalningsmedel.

I grund och botten skyddar lokala myndigheter sig mot risken för ett nedfall av dollar.

Skuldtak och bankkris

Janet Yellen har flaggat för skuldtakssituationen under en tid och den skada det gör på den globala trovärdigheten för USA:s skuldförbindelser.

I ett brev till kongressen tidigare i år skrev finansministern,

…medan den första fasen av bankproblemet förmodligen är över, finns det en långsam brinnande nöd som växer fram i bankerna eftersom de upptäcker att de har långfristiga lån gjorda till låga räntor och inlåning omprisas till mycket högre räntor, så deras lönsamhet, särskilt den lilla och medelstora sektorn blir skadad… (osäkerheten i skuldgränsen kan) höja kortsiktiga lånekostnader för skattebetalarna och negativt påverka USA:s kreditbetyg… orsaka allvarliga svårigheter för amerikanska familjer, skada vår globala ledande position och väcka frågor om vår förmåga att försvara våra nationella säkerhetsintressen.

Mer information om Yellens brev till kongressen finns här.

En förändring i tonen?

Som tidigare nämnts kan finansministerns kommentarer ha en betydande inverkan på de globala marknaderna.

En Bloomberg- artikel från 2022 sa,

…(Yellen) sa att den amerikanska dollarn inte löper någon fara att förlora sin status som världens dominerande reservvaluta till följd av sanktioner som införts mot Ryssland på grund av dess invasion av Ukraina.

Men under hennes kommentarer som rapporterades från hennes vittnesmål denna vecka, sade Yellen att det fanns,

…en naturlig önskan att diversifiera…

Detta tyder på att det finns gott om motivation att flytta bort från dollarn, medan USA:s utrikespolitik under det senaste året verkligen har varit en källa till oro för en mängd viktiga handelspartner.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg