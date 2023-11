Luckin Coffees aktiekursanalys: är det ett köp när tillväxten fortsätter?

Aktiekursen på Luckin Coffee (LKNCY) vek från Starbucks efter att de två kaffekedjejättarna publicerade blandade vinster. Luckins aktie föll med mer än 8 % i förmarknadssessionen medan Starbucks hoppade med över 7,55 %.

Luckin Coffee-intäkter ladda ner

Kaffeindustrin växer fortfarande trots att konsumenterna står inför många utmaningar på grund av de förhöjda räntorna. I USA lämnade Federal Reserve räntorna oförändrade på den högsta 22-årsperioden på mellan 5,25 % och 5,50 %.

Kina, en nyckelmarknad för Starbucks och Luckin Coffee, går igenom en kraftig avmattning när pandemin återhämtar sig. Data som publicerades den här veckan visade att landets PMI för tillverkning dök i oktober.

Samtidigt har ungdomsarbetslösheten ökat medan investeringarna i industri och anläggningstillgångar har avtagit. Den viktiga fastighetssektorn håller också på att kollapsa, med företag som Country Garden och Evergrande som är på livstöd.

Allt detta är viktigt för företag som Luckin Coffee och Starbucks, som äger tusentals butiker i Kina. Under de flesta perioder tenderar konsumtionsutgifterna att försvagas när en ekonomi inte går bra.

Trots allt detta gick Luckin Coffee bra under tredje kvartalet. Dess totala nettointäkter steg med 84,9 % till 7,2 miljarder RMB. Denna intäktsökning kom från en låg bas eftersom ekonomin var i låsning samma förra året. Rörelsemarginalen steg till 13,4% medan försäljningen i jämförbara butiker steg till 23,1%.

Företaget öppnade 2 437 nya butiker, vilket ger det totala antalet till 13 273. Detta är en anmärkningsvärd tillväxt för ett företag som startades för några år sedan. Dessutom har det betjänat över 200 miljoner kunder.

Den har också en stark balansräkning med över 7 miljarder RMB i kontanter och inga skulder. Dess operativa kassaflöde uppgick till över 1,3 miljarder RMB eller 179,6 miljoner dollar under kvartalet. Därför backade Luckin Coffee-aktien när oro över företagets tillväxt uppstod. Det sjönk också efter att Chief Strategy Officer meddelade att han kommer att lämna.

Starbucks, å andra sidan, meddelade att försäljningen i samma butik i USA ökade med 12,5 % på årsbasis. Dess intäkter i USA ökade med 12,5 % till 6,9 miljarder dollar medan den internationella ökade med 11,4 %.

Luckin Coffees aktiekursprognos

LKNCY-diagram av TradingView

Jag har varit ganska hausse på Luckin Coffees aktiekurs i mina tidigare artiklar. Den senaste tiden har dock aktien tappat fart. Den har sjunkit med mer än 15 % från den högsta punkten i år.

Aktien ligger fortfarande över 100-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Det är fortfarande något över det viktiga stödet på $32,22, den högsta punkten den 2 mars. Därför misstänker jag att aktierna sannolikt kommer att fortsätta att stiga när köpare riktar in sig på den viktiga motståndspunkten på $36,90, den högsta punkten den 7 september.

