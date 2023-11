Brent råoljeprisprognos: teknisk analys

Råoljepriset har backat. Brent, det globala riktmärket, är på väg för tredje veckan i rad när den senaste tidens momentum avtog. Den sjönk till den lägsta $81,20 på onsdagen, mycket lägre än årets högsta på $95,86. På samma sätt sjönk West Texas Intermediate (WTI) till $76,90, också lägre från YTD-höjden på $94,80.

Priset på råolja faller när investerare fokuserar på den pågående efterfrågan och utbudsdynamiken. På efterfrågesidan kom Ryssland och OPEC överens om att behålla sina utbudsbegränsningar, som är avsedda att höja priserna.

Även den senaste tidens rädsla för att det pågående kriget mellan Israel och Hamas kommer att leda till att leveransavbrott inte har inträffat. Medan kriget pågår har andra regionala makter som Iran och Saudiarabien inte påverkats.

Under tiden, som jag skrev i den här artikeln, har Ryssland fortsatt att pumpa råolja trots de pågående sanktionerna. Landet utnyttjar äldre tankfartyg för att frakta miljontals fat olja varje dag. Nyare oljehandlare har också ersatt andra västerländska företag som Trafigura och Vitol.

Vidare har priset på Brent-råolja ökat på grund av den starka amerikanska dollarn. Dollarindexet har stigit till över 106 dollar i år, vilket gör det dyrt för tillväxtmarknadsländer att köpa olja. Jerome Powell, chefen för Federal Reserve, kommer att prata senare på onsdag.

Därför finns det en viss oro för att oljan kommer att fortsätta stiga. I ett uttalande nyligen varnade analytiker vid JPMorgan för att oljan kan stiga till 150 dollar. Världsbanken varnade också för att oljan kan hoppa till över 150 dollar om kriget i Ukraina fortsätter.

Prognos för priset på Brent-råolja

UKOIL-diagram av TradingView

Teknisk analys är ett bra sätt att förutsäga var en finansiell tillgång kommer att befinna sig på kort och längre sikt. På det dagliga diagrammet ser vi att priset bildade ett litet huvud- och axelmönster. I prisåtgärdsanalys är detta mönster ett av de mest baisseartade på marknaden.

Brent har också kraschat under nyckelstödsnivån på $88,2, den högsta punkten i april och augusti i år. Mest anmärkningsvärt är att 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden är på väg att göra en baisseartad crossover medan Relative Strength Index (RSI) närmar sig den översålda nivån.

Därför är utsikterna för Brent baisse, med nästa nivå att se är på $80. Ett avbrott under den nivån kommer att få det att krascha till nästa stöd på $71,65, den lägsta nivån i maj och juni.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.