Kan American Express (AXP) upprätthålla en värdering på 189 USD före resultatet för fjärde kvartalet?

American Express Company (NYSE:AXP) fortsätter att vara på bevakningslistan för många investerare. Ex-utdelningsdatumet tidigare i januari var en nyckelfaktor som stödde aktiekursen. American Express kommer också att släppa vinst den 26 januari. Med tanke på starka vinsttillväxtförväntningar kan AXP upprätthålla värderingen på 189 $ på kort sikt.

American Express är fortfarande ett attraktivt aktieval för värdeinvesterare. Långsiktiga investerare kan fortfarande låsa värdet genomatt köpa aktien till den aktuella värderingen. Vi förväntar oss dock att American Express drar tillbaka inom kort. Vårt mål är en värdering på 162 USD på kort sikt, särskilt efter resultatreleasen.

Analytiker har prutat om värderingen av AXP de senaste veckorna och dagarna. De mest pessimistiska analytikerna räknar med att aktien faller till nivåer mellan $155 och $125. De optimistiska analytikerna anser att AXP kommer att stiga till nivåer mellan $203 och $235. Vi tror att AXP kommer att förbli över $162 men under $190.

American Express har stöd på $162 och motstånd på $190

Copy link to section

Source – TradingView

American Express möter motstånd på $190. Förutom det faktum att RSI visar överköpt är det osannolikt att aktien kommer att bryta motståndet. Den enda faktorn som kan resultera i att aktien stiger över 190 $ är vinster som slår analytikerförväntningarna. Analytiker förväntar sig redan 12% vinsttillväxt. Den informationen har tagits med i den aktuella värderingen.

Det mer sannolika scenariot är att aktien drar tillbaka till $162. Aktien drar redan tillbaka efter att ha toppat $189. Vi tror att AXP har stöd för $162 från både teknisk och fundamental analys. Vår analys visade också på ett säsongsmönster, i linje med vilket vi räknar med en fallande fas efter resultatet. Investerare bör hålla utkik efter mönstret för att låsa upp viktiga köpsignaler.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Sammanfattning

Copy link to section

Analysen visar att AXP kommer att upprätthålla en värdering på cirka $189 före vinsten. Mitt i ändrade analytikerbetyg väntar investerare på att se hur resultatet jämförs med förväntningarna. Om resultatet avsevärt överträffar förväntningarna kan AXP testa motståndsnivåerna.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det kortsiktiga mönstret förväntas följa den långsiktiga trenden. Vi hoppas få se värderingarna sjunka till cirka $162 innan aktien återtar. Aktien kommer att förbli attraktiv för investeringar till värderingen på 162 USD.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.