Analist uyarıyor: GameStop hisse senedi çöküşü yaklaşıyor olabilir

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GameStop Corp son haftalarda %50’den fazla kazanç elde etti ancak Wedbush Securities analistine göre bu kazanç sürdürülebilir olmaktan çok uzak.

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GameStop hisseleri 5,0 dolara düşebilir

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Michael Pachter, video oyunu ürünleri perakende satış şirketini “düşük performans” olarak değerlendirmeye devam ediyor. Onun 5,0 dolarlık fiyat hedefi buradan yaklaşık %60’lık bir düşüşe işaret ediyor.

Kârlılığı artırmak için maliyet kesintilerinden daha fazlasına ihtiyaç duyduğundan GameStop hisseleri konusunda süper güvercin tavrını koruyor. Pachter, gelirinin şu anki 200 milyon dolara kadar düşmeye devam etmesi durumunda firmanın 2029 yılına kadar batacağını bile öngörüyor.

Mart ayı sonlarında $GME, Street tahminlerinin altında kalan dördüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını bildirdi (daha fazlasını öğrenin).

GameStop hisseleri şu anda 2024’e başladıkları fiyata geri döndü.

GameStop’un hisseleri neden son zamanlarda arttı?

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GameStop hisselerindeki son artış çoğunlukla ABD Merkez Bankası’nın güvercin yorumlarıyla ve yakında faiz indirimi umutlarıyla ilgiliydi.

Öte yandan, konu $GME’ye yatırım yapmak olduğunda dikkatli olmayı gerektiren daha büyük nedenler var. Bunlar arasında CEO Ryan Cohen’in kripto para birimlerine ve blockchain tabanlı hisse senetlerine yatırım yapmaya devam etme planları da yer alıyor.

GameStop hisseleri şu anda temettü ödemiyor. Dolayısıyla hikayenin bu tarafı da yatırımcılar için heyecan verici değil.

Sonuç olarak, oyun ürünleri perakendecisi serbest nakit akışı bazında pozitife döndüğü sürece, temel yatırımcılar için oldukça çekici olmaya devam edecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.