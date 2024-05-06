Elon Musk, Warren Buffett’ın Tesla hisselerine yatırım yapmasını istiyor

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Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) bugün Elon Musk’tan sonra ilgi odağı oldu – CEO’su Warren Buffett’ın elektrikli araç devinden hisse alması gerektiğini söyledi.

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İşte Musk’ın bugün ‘X’ üzerine yazdıkları:

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Efsanevi yatırımcı ve Berkshire Hathaway Inc’in başkanı “Tesla’da yer almalı. Bu çok açık bir hareket”. Musk Pazartesi günü “X” ile ilgili bir gönderide bunu yazdı.

Onun yorumu, çokuluslu holdingin Apple Inc.’deki hisselerini ilk çeyrekte vergi nedeniyle yüzde 13 oranında azalttığını söylemesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Berkshire Hathaway ayrıca hafta sonu ilk çeyrek kazanç raporunu yayınladı; tamamını bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Buffett’ın holding şirketinin yazılı olarak 190 milyar dolara yakın nakdi bulunduğunu unutmayın.

Buffett yıllık toplantıda Tesla’dan bahsetti

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Ayrıca Warren Buffett’ın geçtiğimiz Cumartesi günü yıllık bir toplantıda Tesla hakkında konuştuğunu da belirtmekte fayda var.

Kendisi, elektrikli araç devinin otomasyon teknolojisinin trafik kazalarını en aza indirmeyi başarması halinde maliyetlerin ve fiyatların düşeceğini belirtti. Ancak Berkshire’ın sigorta işinden sorumlu başkan yardımcısı Ajit Jain’e göre $TSLA henüz bu dönüm noktasına ulaşamadı.

Buffett, Berkshire Hathaway’in bu yıl faaliyet kârlarında “mütevazı bir büyüme” kaydetmesini bekliyor. Milyarder yıllık toplantıda, hisse senedi yatırımıyla ilgili kararların, istifa etmeniz durumunda Greg Abel’e ait olacağını ekledi.

Çok uluslu holding şirketinin B Sınıfı hisseleri, yazının yazıldığı 2024’ün başlangıcına göre %10’dan fazla arttı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.