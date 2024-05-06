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Lucid Group Inc, mali çeyrek için satış tahminlerinin üzerinde gelmesine rağmen Pazartesi günkü zil sesinin ardından %7,0 düştü.

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Hisse senedi darbe alıyor çünkü $LCID hisse başına beklenenden daha fazla para kaybetti.

Artı tarafta ise Lucid, bu yıl 9.000 araç üreteceğinden emin olmaya devam ediyor, bu da 2023’e kıyasla yaklaşık %7,0’lık bir artış anlamına geliyor. Elektrikli araçlar şirketinin CEO’su Peter Rawlinson, bugün yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Satış ivmemiz artıyor, maliyete odaklanmamız aralıksız devam ediyor ve Gravity’nin dünyadaki en iyi SUV olma yolunda ilerlediğine inanıyoruz.”

Lucid, yakın zamanda tamamlanan çeyrekte 173 milyon dolar değerinde satış elde etti ve hisse başına 30 sent kaybetti.

Analistler ise sırasıyla 154 milyon dolar ve hisse başına 25 sent seviyesindeydi. EV firmasının geçici finans müdürü Gagan Dhingra’ya göre:

“Maliyet optimizasyon programlarımızda önemli ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Lucid’in son pazarlarında bir sonraki dönüşüm aşamasına girerken maliyet disiplinini sürdürürken büyümeye odaklandık.”

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazla güncelleme için birkaç dakika sonra tekrar kontrol edin!

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.