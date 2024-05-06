SEC, Robinhood Crypto’ya Wells Bildirimi yayınladı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketin kripto işini hedef alan Robinhood’a karşı bir Wells Bildirisi yayınladı.

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Düzenleyici haberler, Robinhood’un hisse fiyatının piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %2,2 oranında düştüğünü gördü. Robinhood hisse senedi fiyatı Pazartesi günü saat 09:20’de ET’de 17,95 dolardı.

SEC’in Robinhood Crypto’ya bildirimi

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Wells Bildirisine göre SEC, Robinhood Crypto’ya karşı 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanununun 15(a) ve 17A Bölümlerinin ihlal edildiğini iddia ediyor.

Spesifik olarak SEC, diğer operasyonların yanı sıra platformun kripto listelemeleri ve velayet etrafında soruşturma celpleri gönderilerek Robinhood Crypto LLC’ye karşı bir yaptırım eylemi gerçekleştirme yönündeki bir sonraki adımını belirtiyor.

SEC personelinin “ön kararı”, kurumun şirkete karşı açılan icra davasına devam edebileceği yönünde.

6 Mayıs’ta yayınlanan bir yanıtta Robinhood, şirketin kaydolma girişimlerine rağmen SEC’in eylemlerinden hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

“Gelip kayıt olma yönündeki iyi bilinen girişimimiz de dahil olmak üzere düzenleyici netlik sağlamak amacıyla SEC ile yıllarca süren iyi niyetli çalışma girişimlerinden sonra, ajansın ABD kripto işimizle ilgili bir Wells Bildirisi yayınlamaya karar vermesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradık.” Robinhood Markets, Inc.’in Baş Hukuk, Uyum ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Dan Gallagher, bir blog yazısı aracılığıyla paylaşılan bir yanıtta şunları söyledi.

Gallagher şunları ekledi: “Platformumuzda listelenen varlıkların menkul kıymet olmadığına kesinlikle inanıyoruz ve Robinhood Crypto’ya karşı açılacak herhangi bir davanın hem gerçekler hem de hukuk açısından ne kadar zayıf olacağını netleştirmek için SEC ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

Robinhood Crypto, SEC’in kripto alanındaki baskılarının ortasında bir dizi tokenı listeden çıkardı.

Platform ayrıca, ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin Coinbase, Binance ve diğer kripto platformlarına karşı açılan davalarda birkaç token’ı menkul kıymet olarak belirlediği iddiaları üzerine kripto borç verme ve staking gibi ürünleri de rafa kaldırdı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.