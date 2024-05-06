Visa raporu, stabilcoin işlemlerinin %10’dan azının organik olduğunu ortaya koyuyor

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Visa ve veri analitiği firması Allium Labs tarafından yürütülen yeni bir analiz, stabilcoin işlem hacimlerinin %10’dan azının gerçek kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu ve büyük çoğunluğunun otomatik botlar ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini keşfetti.

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Stablecoin işlemlerinde sınırlı organik aktivite

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Bloomberg tarafından bildirilen çalışma, Nisan ayında yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki işlemleri araştırdı ve yalnızca yaklaşık 149 milyar doların gerçek, organik ödeme faaliyetini temsil ettiğini buldu. Bu keskin tutarsızlık, stabilcoin piyasalarında insan olmayan aktörlerin yaygınlığını vurguluyor.

Analiz, yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılan işlemlere odaklanmak için büyük kuruluşlardan bot tarafından oluşturulan faaliyetleri ve işlemleri çıkarmayı amaçladı.

Stablecoin piyasası büyük oyuncuların hakimiyetinde

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Broker Bernstein’e göre toplam piyasa arzı yaklaşık 150 milyar dolar olan stabilcoin sektörü ağırlıklı olarak sırasıyla %75 ve %22 pazar payına sahip olan Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) tarafından kontrol ediliyor.

ABD doları gibi sabit varlıklara sabitlenmiş kripto para birimleri olan stabilcoinler, sabit bir değeri korumak için tasarlandı ve daha geniş dijital para birimi ortamında giderek daha önemli hale geliyor.

Düzenleyici ve sektörel gelişmeler

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Stablecoin’lere olan ilgi, PayPal gibi şirketlerin kendi stablecoin’lerini çıkarmaya yönelik duyurularının ardından yoğunlaştı.

Ek olarak, stabilcoin düzenlemesi ihtimalinin, kullanımları ve ihraçları için daha net kurallar oluşturmayı amaçlayan ABD Kongresi aracılığıyla ilerleme olasılığı giderek artıyor.

Veri karmaşıklığını analiz etme

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Visa’nın Kripto Başkanı Cuy Sheffield, blok zincirlerin çok yönlü kullanımları nedeniyle stabilcoin işlemlerini analiz etmedeki karmaşıklığa dikkat çekti.

“Blockchain’lerin, stabilcoinlerin çeşitli kullanım durumlarında kullanılabileceği genel amaçlı ağlar olduğu göz önüne alındığında, bu verilerde çok fazla gürültü var.”

Kullanıcı etkileşiminde büyüme

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İşlemlerin niteliğini belirlemedeki zorluklara rağmen rapor, kullanıcı etkileşiminde olumlu bir eğilim buldu.

Aylık aktif stabilcoin kullanıcılarının sayısında, tüm blockchain ağlarında 27,5 milyon aktif kullanıcıyla bir artış olduğu bildirildi.

Bu, otomatik ticaret faaliyetlerinin arka planında stabilcoinlerin halk tarafından giderek daha fazla benimsendiğini ve kullanıldığını gösteriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.