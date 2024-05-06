Yatırımcılar hızlı kar elde etmek için bu 4 yeni gelişen kuantum bilişim hissesine bakıyor

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Özellikle yapay zekanın tüm finansal tartışmaların ön ve merkezi olmaya devam etmesi nedeniyle kuantum hesaplamaya yapılan yatırımlar son zamanlarda artıyor.

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Aslına bakılırsa, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar kuantum hesaplamaya 3,0 milyar dolardan fazla para ayırdı. Bununla birlikte, hızlı kar elde etmek için ilk üç kuantum hesaplama hissesini burada bulabilirsiniz.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

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IONQ, 2023’te yıllık bazda gelirini ikiye katlamaya yaklaştığı için bu yıl satın alınabilecek en iyi kuantum hesaplama hisseleri listemizde yer alıyor.

New York’ta listelenen firma geçen yılı da rezervasyonlarda %166 oranında artışla kapattı. Daha da önemlisi, CEO’su Peter Chapman, 2024’te yapay zeka çılgınlığının ardından daha da iyi bir performans bekliyor.

IONQ, yapay zeka iş yüklerini giderek daha güçlü hale gelen kuantum bilgisayarlarımıza kaydırarak dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem sorununu çözmeye yardımcı olabilir.

IONQ hissesi şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine kıyasla %50’nin üzerinde düşüş yaşıyor ve bu da indirimli bir pozisyonla ilgilenen yatırımcılar için fırsat anlamına geliyor.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

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Rigetti, öncelikle kamu sektörüyle olan bağları nedeniyle hızlı kar elde etmek için en iyi kuantum bilişim hisseleri arasında harika bir seçim.

Merkezi Berkeley, Kaliforniya’da bulunan şirket geçen yıl Hava Kuvvetleri ile ileriye yönelik zararını azaltmaya yardımcı olması beklenen beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

$RGTI’yi özellikle farklı kılan şey hibrit yaklaşımıdır. Nasdaq listesinde yer alan firma, klasik ve kuantum hesaplamayı bir araya getirmeye kararlıdır.

Wall Street’in şu anda Rigetti Computing hisseleri üzerinde fikir birliğine dayalı bir “satın alma” notu var; bu, yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine kıyasla %40 düşüşle, eğer pazarlık peşindeyseniz belki kazançlı bir satın alma olabilir. 2025’in geri yarısına kadar operasyonları desteklemek için yeterli finansmana sahip olduğunu unutmayın.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

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D-Wave, yakın zamanda Zapata AI ile işbirliği yaptığı için 2024’ün en iyi kuantum bilişim hisseleri listemize giriyor.

Söz konusu anlaşma, üretken yapay zekayı kuantum hesaplamayla bir araya getiriyor ve sonuçta $QBTS için önemli miktarda kar elde edilmesine yardımcı olması bekleniyor.

New York’ta listelenen firmanın genel müdürü Alan Baratz, Zapata ile yapılan anlaşmanın “kuantum makine öğreniminin ticari çağında kullanıcı” olacağına ikna oldu. D-Wave’in 1. çeyrek kazançlarını 13 Mayıs’ta açıklaması planlanıyor.

Ortak görüş, geçen yılki hisse başına 20 sentten önemli ölçüde düşüşle, hisse başına 8 sent kaybedeceği yönünde. Benzerleri gibi, D-Wave Quantum hisselerini YTD’nin en yüksek yazma oranına kıyasla yaklaşık %40 oranında artırabilirsiniz.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.