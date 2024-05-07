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Nikola Corp’un (NASDAQ: NKLA) hisseleri, EV firmasının mali yılının ilk çeyreğine ilişkin gelir tahminlerinden çekinmesinin ardından Salı günü piyasa öncesi kabaca yatay seyrediyor.

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Nikola ilk çeyrekte kaç araç teslim etti?

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Elektrikli araç şirketi, ilk çeyrekte hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonlarından 40’ını teslim etti; bu da beklenenden %14’lük bir artış anlamına geliyor.

Son dönemde tamamlanan çeyrekte üretim 43 adede ulaştı. Steve Girsky – CEO’su bugün bir basın açıklamasında şunları söyledi.

Hızla ilerlemeye ve planlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Ve lütfen şunu aklınızda bulundurun; planlama veya konsept oluşturma aşamasında değil, uygulama aşamasındayız.

$NKLA, ilk çeyrekte Kuzey Amerika’daki HYLA ayak izini genişletmeye devam ediyor. Nikola hisseleri şu anda Mart ayının sonundaki yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine kıyasla %30’un üzerinde düşüş yaşadı.

Nikola Q1 kazanç anlık görüntüsü

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Geçen yılki 169,09 milyon dolara kıyasla 147,7 milyon dolar kaybettik

Hisse başına kayıp da 26 sentten 11 sente düştü

Kazanç raporuna göre düzeltilmiş zarar 9 sent olarak basıldı

göre düzeltilmiş zarar 9 sent olarak basıldı Gelir yıllık %30 düşüşle 7,49 milyon dolara geriledi

Konsensüs, 15,32 milyon dolarlık gelir üzerinden hisse başına 9 sent zarar oldu

Nikola çeyreği milyonlarla sınırsız nakitle kapattı. CEO Girsky ayrıca Salı günü şunları söyledi:

Geçtiğimiz çeyrekte hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonlarımızın ilk teslimatlarıyla sahaya çıkmaktan bahsetmiştim. Bugün mevcut pazarları genişletip yeni pazarlara girerken oyunlar sergiliyor, rekabet ediyor ve daha fazla yeşil filiz yetiştiriyoruz.

Wall Street’in şu anda Nikola hisseleri üzerinde konsensüs “tutma” notu var.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.