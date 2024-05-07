Peloton özel sermaye şirketlerinden devralma faizi aldı

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Peloton Interactive Inc, özel sermaye şirketlerinin bağlantılı fitness şirketini satın almaya ilgi gösterdiğine dair bir raporun ardından Salı günü %20 arttı.

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İsmi açıklanmayan kaynaklar bu sabah CNBC’ye, egzersiz ekipmanı üreticisinin en az bir firmayla resmi görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Bir grup başkası da $PTON’u devralmakla ilgileniyor ancak Nasdaq listesinde yer alan firmayla resmi olarak anlaşmaya varıp varmadıklarının belirsiz olduğunu eklediler.

Peloton Interactive’in bir temsilcisi, “spekülasyonlar veya söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz” diyerek bugün rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Merkezi New York, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 1,3 milyar dolarlık şirketin bir zamanlar yaklaşık 50 milyar dolarlık bir piyasa değeri vardı. Peloton hisseleri şu anda yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık %40 düşüş gösterdi.

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Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.