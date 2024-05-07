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Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN), ilk mali çeyreği için beklenenden daha iyi gelir bildirmesine rağmen Salı günü uzun çalışma saatlerinde düşüş yaşıyor.

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Hisse senedi kırmızı renkte olabilir çünkü EV firması 2024 için üretim hedefini yükseltmedi. $RIVN, bu yıl üretimin yaklaşık 57.000 araçla sınırlanacağını görmeye devam ediyor.

Analistler ise buna kıyasla. Rivian Automotive’in CEO’su RJ Scaringe bugün bir basın açıklamasında şunları söyledi:

Nasdaq’da listelenen firma, yakın zamanda tamamlanan çeyrekte beklenen 12.415’e karşılık 13.588 araç teslim etti. Rivian hisseleri şu anda yılbaşından bu yana en düşük seviyesine kıyasla %10’un üzerinde artış gösterdi.

Geçen yılki 1,34 milyar dolara kıyasla 1,44 milyar dolar kaybettik

Hisse başına kayıp da daraldı

Düzeltilmiş FAVÖK, kazanç raporuna göre 798 milyon dolar olarak belirlendi

Gelir bir önceki yıla göre %82 artışla 1,20 milyar dolara yükseldi

Consensus, 1,17 milyar dolarlık gelirde 1,15 dolarlık hisse kaybı yaşadı

Rivian Automotive, çeyreği 9,05 milyar dolarlık toplam likiditeyle tamamladı. CEO Scaringe ayrıca Salı günü şunları söyledi:

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Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.