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Citi’deki analistlere göre Target Corp’ta (NYSE: TGT) Mart sonundan bu yana yaşanan zayıflık, kaliteli bir ismi indirimli olarak satın alma fırsatı sunuyor.

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Hedef hisse senedinin yükselişi 180$’a yükseldi

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Yatırım şirketi bu sabah perakende devinin notunu “satın almak” için yükseltti. Analistler, hisselerinin buradan 180 dolara ya da %13’e çıkabileceğine inanıyor.

Uzmanların bir veya iki yıllık türbülansın ardından istikrarlı bir yolda olduğunu görmesi nedeniyle Citi bugün Target hissesi için yükselişe geçti.

$TGT’nin önümüzdeki yıllarda (özellikle 24 Mali Yılda) FVÖK marjını iyileştirme fırsatı sunarak perakende alanında kazananlardan biri olarak ortaya çıktığına inanıyoruz.

Hedef hisseler bir aydan biraz fazla bir sürede yaklaşık %10 kayıp yaşadı ancak şu anda 2024’ün başlangıcına göre hala %15’in üzerinde artış gösteriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=QYcnW8rNfx4

Başka neden $TGT konusunda yükselişte?

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Citi, envanter seviyeleri artık iyi yönetildiğinden Target hisselerine sahip olmanızı tavsiye ediyor.

Analistler Salı günü bir araştırma notunda müşterilere, olumlu satış karşılaştırmalarının hisse fiyatının ilerlemesi için de bir avantaj olabileceğini söyledi.

$TGT’nin bu ayın sonlarında ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklaması planlanıyor. Fikir birliği, bir yıl önce hisse başına 2,05 dolar iken hisse başına 2,02 dolar kazanacağı yönünde.

Hudson’s Bay ile ortak olan Target Corp’un şu anda %2,75’lik bir temettü getirisi ödediğini ve bunun da yatırım portföyünüzde bulunması için başka bir iyi neden olduğunu unutmayın.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.