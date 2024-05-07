Tellor’un (TRB) piyasa değeri, balina faaliyetlerindeki artış nedeniyle bir hafta içinde ikiye katlandı

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Tellor (TRB), Mayıs ayını etkileyici bir performansla karşıladı; piyasa değeri 30 Nisan’daki 143,32 milyon dolardan 7 Mayıs’ta 258,81 milyon dolara yükseldi.

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🐳🤑 #Tellor is one of the top performing assets thus far in May, exactly doubling in market cap since the calendar month turned. Whale transactions and address activity have both seen sudden spikes, which are suggesting potential $TRB profit takes. https://t.co/go8CU2iWAI pic.twitter.com/mES615r8ar — Santiment (@santimentfeed) May 6, 2024

TRB’nin balina faaliyeti arttı

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Tellor’un kayda değer büyümesi, büyük ölçekli yatırımcıların artan hareketleriyle örtüşüyor. Santiment verileri, aktif cüzdanlarda ve TRB’yi içeren işlemlerde bir artış olduğunu doğruluyor.

Aktif adresler 1 Mayıs’ta 131’den 6 Mayıs’ta 212’ye yükseldi. Bu arada, 100 bin doların üzerindeki işlemler hafta içinde 16 cüzdana yükseldi.

Tellor’un aktif adresleri ve balina işlemleri, TRB karlılık yolunu araştırırken yatırımcı iyimserliğinin arttığını gösteriyor.

TRB fiyat görünümü

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Altcoin, artan aktivitenin ortasında yükseliş görünümünü korudu ve önceki gün %10 artışla haberin yazıldığı sırada 100,12 dolara yükseldi.

TRB 1D Chart on Coinmarketcap

Dahası, TRB fiyatı geçen hafta %80 artış göstererek kripto para birimi alanındaki en iyi varlıkları gölgede bırakarak daha iyi bir performans sergiledi.

Örneğin, değer bazında önde gelen altcoin Ethereum (ETH) son yedi gün içinde değerinin %3’ünden fazlasını kaybetti.

ve uzmanlar dijital madalyonun daha fazla yükselişini bekliyor.

$TRB (Tellor) is now starting to display MAJOR STRENGTH after holding a Bullish Pattern and can still be getting ready for a MASSIVE, >315% move back to $261+! https://t.co/cFMZ033Hqv pic.twitter.com/6ZftCIVh1j — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) May 2, 2024

Javon Marks, Tellor’un pazar gücünü göstermesi nedeniyle 261 doların üzerine çıkacağına inanıyor.

Teknik veriler TRB’nin yükselişini destekledi. Momentum osilatörünün daha yüksek dip fiyat oluşumları ve daha düşük dip seviyeleri daha fazla yükselişe işaret ediyor.

Artan aktif adresler ve balinaların ilgisi, önümüzdeki seanslarda TRB fiyatlarını 261 doların üzerindeki hedefe taşıyabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.