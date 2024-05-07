Tellor’un (TRB) piyasa değeri, balina faaliyetlerindeki artış nedeniyle bir hafta içinde ikiye katlandı
- Kripto paranın piyasa değeri Mayıs başında 143,32 milyon dolardan 258,81 milyon dolara yükseldi.
- Balina eylemleri ve artan işlemler, yatırımcı iyimserliğinin arttığını gösteriyor.
- TRB fiyatı daha fazla yükseliş eğilimi göstermeye devam ediyor.
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Tellor (TRB), Mayıs ayını etkileyici bir performansla karşıladı; piyasa değeri 30 Nisan’daki 143,32 milyon dolardan 7 Mayıs’ta 258,81 milyon dolara yükseldi.
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TRB’nin balina faaliyeti arttıCopy link to section
Tellor’un kayda değer büyümesi, büyük ölçekli yatırımcıların artan hareketleriyle örtüşüyor. Santiment verileri, aktif cüzdanlarda ve TRB’yi içeren işlemlerde bir artış olduğunu doğruluyor.
Aktif adresler 1 Mayıs’ta 131’den 6 Mayıs’ta 212’ye yükseldi. Bu arada, 100 bin doların üzerindeki işlemler hafta içinde 16 cüzdana yükseldi.
Tellor’un aktif adresleri ve balina işlemleri, TRB karlılık yolunu araştırırken yatırımcı iyimserliğinin arttığını gösteriyor.
TRB fiyat görünümüCopy link to section
Altcoin, artan aktivitenin ortasında yükseliş görünümünü korudu ve önceki gün %10 artışla haberin yazıldığı sırada 100,12 dolara yükseldi.
Dahası, TRB fiyatı geçen hafta %80 artış göstererek kripto para birimi alanındaki en iyi varlıkları gölgede bırakarak daha iyi bir performans sergiledi.
Örneğin, değer bazında önde gelen altcoin Ethereum (ETH) son yedi gün içinde değerinin %3’ünden fazlasını kaybetti.
ve uzmanlar dijital madalyonun daha fazla yükselişini bekliyor.
Javon Marks, Tellor’un pazar gücünü göstermesi nedeniyle 261 doların üzerine çıkacağına inanıyor.
Teknik veriler TRB’nin yükselişini destekledi. Momentum osilatörünün daha yüksek dip fiyat oluşumları ve daha düşük dip seviyeleri daha fazla yükselişe işaret ediyor.
Artan aktif adresler ve balinaların ilgisi, önümüzdeki seanslarda TRB fiyatlarını 261 doların üzerindeki hedefe taşıyabilir.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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