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Walt Disney Company, 7 Mayıs’ta bugün 2024’ün ikinci çeyreği mali sonuçlarında, önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında oldukça hayal kırıklığı yaratan bazı rakamlar bildirdi.

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Finansal sonuçlar

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Diğer sonuçların yanı sıra şirket 657 milyon dolar bildirdi gelirde (gelir vergileri öncesi), yıllık bazda %69’luk bir düşüş (yıllık).

Çeyrek gelirler, önceki çeyreğe göre yıllık bazda düşüşle 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, ancak çeyreklik bazda %1 oranında gerçekleşti.

İkinci çeyrekte hisse başına kazanç, önceki çeyrekte birinci çeyrekte hisse başına 1,04 dolar iken önemli bir düşüşle 0,01 dolar gibi önemsiz bir seviyede kaldı.

Disney’e göre, önceki yılın çeyreğindeki 0,69 $’lık gelirle karşılaştırıldığında cari çeyrekte 0,01 $’lık bir kayıp olan bu hayal kırıklığı yaratan hisse başı kazanç, “çeyrekteki şerefiye değer düşüklükleri nedeniyle nominal zarar” nedeniyle azalmış, kısmen de 2015’teki yüksek işletme geliriyle dengelenmiştir. Eğlence ve Deneyimler.

Bazı hoş haberlere göre, bu çeyreğe ilişkin toplam segment faaliyet geliri rakamları yıllık bazda % 17 artışla 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu arada Disney’in ikinci çeyrekteki serbest nakit akışı da yıllık %21 artışla 2023’teki 1,98 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükseldi.

Önceki sonuçlar

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Disney’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazançları büyük ölçüde olumlu sonuçlar gösterdi:

Gelir vergisi öncesi gelir, %62’lik önemli bir artışla 2,8 milyar dolar oldu

Yıllık bazda sabit kalan 23,5 milyar dolarlık gelir

Hisse başına EPS 2023’ün ilk çeyreğindeki 0,99 $’dan 1,22 $’a yükseldi

Toplam segment faaliyet geliri yıllık bazda %27 artışla 3,8 milyar dolar oldu

2024’ün ilk çeyreğindeki kazançlarla karşılaştırıldığında Disney’in bugün pek de etkileyici olmayan sonuçları oldu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.