Walt Disney Company’nin geliri %69 düştü ve EPS hayal kırıklığı yaratan kazançlarla düştü
- Walt Disney Company, bugün ABD'de piyasalar açılmadan önce 2024 yılının 2. çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.
- Nakit akışı ve faaliyet geliri gibi bazı olumlu gelişmelere rağmen, sonuçlar büyük ölçüde yıllık bazda düşüş gösterdi.
- Genel gelir neredeyse %70 oranında düşerken hisse başı hisse başı sadece 0,01 dolara geriledi.
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Walt Disney Company, 7 Mayıs’ta bugün 2024’ün ikinci çeyreği mali sonuçlarında, önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında oldukça hayal kırıklığı yaratan bazı rakamlar bildirdi.
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Finansal sonuçlarCopy link to section
Diğer sonuçların yanı sıra şirket 657 milyon dolar bildirdi gelirde (gelir vergileri öncesi), yıllık bazda %69’luk bir düşüş (yıllık).
Çeyrek gelirler, önceki çeyreğe göre yıllık bazda düşüşle 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, ancak çeyreklik bazda %1 oranında gerçekleşti.
İkinci çeyrekte hisse başına kazanç, önceki çeyrekte birinci çeyrekte hisse başına 1,04 dolar iken önemli bir düşüşle 0,01 dolar gibi önemsiz bir seviyede kaldı.
Disney’e göre, önceki yılın çeyreğindeki 0,69 $’lık gelirle karşılaştırıldığında cari çeyrekte 0,01 $’lık bir kayıp olan bu hayal kırıklığı yaratan hisse başı kazanç, “çeyrekteki şerefiye değer düşüklükleri nedeniyle nominal zarar” nedeniyle azalmış, kısmen de 2015’teki yüksek işletme geliriyle dengelenmiştir. Eğlence ve Deneyimler.
Bazı hoş haberlere göre, bu çeyreğe ilişkin toplam segment faaliyet geliri rakamları yıllık bazda % 17 artışla 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu arada Disney’in ikinci çeyrekteki serbest nakit akışı da yıllık %21 artışla 2023’teki 1,98 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükseldi.
Önceki sonuçlarCopy link to section
Disney’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazançları büyük ölçüde olumlu sonuçlar gösterdi:
- Gelir vergisi öncesi gelir, %62’lik önemli bir artışla 2,8 milyar dolar oldu
- Yıllık bazda sabit kalan 23,5 milyar dolarlık gelir
- Hisse başına EPS 2023’ün ilk çeyreğindeki 0,99 $’dan 1,22 $’a yükseldi
- Toplam segment faaliyet geliri yıllık bazda %27 artışla 3,8 milyar dolar oldu
2024’ün ilk çeyreğindeki kazançlarla karşılaştırıldığında Disney’in bugün pek de etkileyici olmayan sonuçları oldu.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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