AB InBev hisse senedi fiyatlarının bugün mali sonuçlarla artması, temel kâr artışını ortaya çıkardı

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Budweiser ve Corona biralarının arkasındaki marka AB InBev, bugün 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

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Karşılaştırmalı olarak, şirket yıllık bazda 2023’e göre daha az gelir artışı gördü, ancak temel kâr arttı.

Temel kârlar arttı

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Şirketin temel kârı (yani, temel olmayan kalemler ve yüksek enflasyon hariç hisse senedi sahiplerine atfedilebilen kâr), 2023’ün ilk çeyreğindeki 1,3 milyar dolarlık kâra kıyasla artışla 1,5 milyar dolar oldu.

Bira satışları darbe aldı

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Toplam satış hacmi %0,6 oranında azalırken, özellikle biralar zor durumda kaldı. Kendi bira hacimlerimiz %1,3 oranında azalırken, bira dışı hacimlerimiz %3,5 arttı.

Gelir de eksik

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AB InBev’in gelirleri, büyük ölçüde bira markası Corona’nın satışlarının etkisiyle çeyrekte yalnızca %2,6 arttı.

2023’ün ilk çeyreğinde gelirlerin %13,2 arttığı ve Budweiser, Stella Artois ve Corona gibi küresel markaların kendi iç pazarlarının dışındaki gelirlerinde %5,4’lük bir artış olduğu göz önüne alındığında, bu miktar hayal kırıklığı yaratan bir rakamdı.

İlginç bir şekilde şirket, gelirlerinin %62’sinin B2B dijital platformlardan geldiğini ve BEES’in aylık aktif kullanıcı tabanının 3,1 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtti ve bu da AB InBev’in dijital stratejisinin işe yaradığını gösteriyor.

FAVÖK arttı

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Normalleştirilmiş FAVÖK (şirketin faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancı) %5,4 artışla 4 dolara yükseldi. FAVÖK marjı 90 baz puanlık normalleştirilmiş artışla %34,3’e yükseldi ve 98 milyar oldu.

AB InBev hisse senedi fiyatı

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Alkol stoklarında zorlu bir çeyreğin ardından piyasalar gibi yatırımcılar da kazançlara olumlu tepki verdi. AB InBev hisse fiyatı bu sabah bu makalenin yayınlandığı sırada %5,34 artışla 118,29 ZAR’da işlem görüyordu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.