Airbnb’nin 1. çeyrek kazancı: Olimpiyatların sağlam bir yaz çeyreği sunması bekleniyor
- Airbnb bugün dördüncü çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.
- CEO'su Brian Chesky Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi.
- Airbnb hisseleri bu yılın başına göre yaklaşık %20 arttı.
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Airbnb Inc (NASDAQ: ABNB) mali yılının ilk çeyreğinde Street tahminlerinin üzerinde gelmesine rağmen Çarşamba günü uzun vadeli işlemlerde düşüş yaşıyor.
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Airbnb’nin stokları mesai saatleri dışında neden azalıyor?Copy link to section
$ABNB’nin geleceğe yönelik sessiz bir rehber yayınlaması nedeniyle yatırımcılar endişeli. Tatil kiralama şirketi, gelirinin ikinci çeyrekte 2,68 milyar dolar ile 2,74 milyar dolar arasına düşmesini bekliyor.
Analistler bu aralığın en üst noktasındaydı (2,74 milyar dolar). Airbnb’nin CEO’su Brian Chesky bugün hissedarlara yazdığı bir mektupta şunları söyledi:
Yaz seyahatinin yoğun olacağı sezona baktığımızda, Olimpiyatlar ve Avrupa Kupası gibi uluslararası etkinliklere yönelik seyahatlere yönelik güçlü bir taleple karşı karşıyayız.
Nasdaq’ta listelenen şirket, rekor sayıda aktif listelemeyle tamamladığı ilk çeyrekte ortalama günlük oranlarda %3,0 artışla 173 dolara ulaştı; geçen yıla kıyasla %15 artış. Airbnb stoku şu anda 2024’ün başlangıcına göre yaklaşık %15 arttı.
Airbnb 1. çeyrek kazançlarının anlık görüntüsüCopy link to section
- Geçen yılki 117 milyon dolara kıyasla 264 milyon dolar kazandı
- Hisse başına kazanç da 18 sentten 41 sente yükseldi
- Düzeltilmiş FAVÖK, kazanç raporuna göre 424 milyon dolar olarak belirlendi
- Gelir yıllık bazda %18 artışla 2,06 milyar dolara yükseldi
- Konsensüs, 2,14 milyar dolarlık gelirde hisse başına 23 sentti
Airbnb, rezervasyon yapılan geceler ve deneyimlerde yıllık bazda beklenenden daha iyi %9,5’lik bir artış bildirirken, brüt rezervasyon değeri de tahminlerin üzerinde, ilk çeyrekte %12 artışla 22,9 milyar dolara ulaştı. CEO Brian Chesky’ye göre:
Güçlü bilançomuz ve kayda değer nakit akışı yaratımımız, bize sermaye tahsisi önceliklerinin üçünü de (organik büyüme, stratejik satın almalar, hissedarlara getiri) takip etme fırsatı sağlıyor.”
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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