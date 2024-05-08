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Airbnb Inc (NASDAQ: ABNB) mali yılının ilk çeyreğinde Street tahminlerinin üzerinde gelmesine rağmen Çarşamba günü uzun vadeli işlemlerde düşüş yaşıyor.

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Airbnb’nin stokları mesai saatleri dışında neden azalıyor?

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$ABNB’nin geleceğe yönelik sessiz bir rehber yayınlaması nedeniyle yatırımcılar endişeli. Tatil kiralama şirketi, gelirinin ikinci çeyrekte 2,68 milyar dolar ile 2,74 milyar dolar arasına düşmesini bekliyor.

Analistler bu aralığın en üst noktasındaydı (2,74 milyar dolar). Airbnb’nin CEO’su Brian Chesky bugün hissedarlara yazdığı bir mektupta şunları söyledi:

Yaz seyahatinin yoğun olacağı sezona baktığımızda, Olimpiyatlar ve Avrupa Kupası gibi uluslararası etkinliklere yönelik seyahatlere yönelik güçlü bir taleple karşı karşıyayız.

Nasdaq’ta listelenen şirket, rekor sayıda aktif listelemeyle tamamladığı ilk çeyrekte ortalama günlük oranlarda %3,0 artışla 173 dolara ulaştı; geçen yıla kıyasla %15 artış. Airbnb stoku şu anda 2024’ün başlangıcına göre yaklaşık %15 arttı.

https://www.youtube.com/watch?v=m0QEg6hcLLM

Airbnb 1. çeyrek kazançlarının anlık görüntüsü

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Geçen yılki 117 milyon dolara kıyasla 264 milyon dolar kazandı

Hisse başına kazanç da 18 sentten 41 sente yükseldi

Düzeltilmiş FAVÖK, kazanç raporuna göre 424 milyon dolar olarak belirlendi

göre 424 milyon dolar olarak belirlendi Gelir yıllık bazda %18 artışla 2,06 milyar dolara yükseldi

Konsensüs, 2,14 milyar dolarlık gelirde hisse başına 23 sentti

Airbnb, rezervasyon yapılan geceler ve deneyimlerde yıllık bazda beklenenden daha iyi %9,5’lik bir artış bildirirken, brüt rezervasyon değeri de tahminlerin üzerinde, ilk çeyrekte %12 artışla 22,9 milyar dolara ulaştı. CEO Brian Chesky’ye göre:

Güçlü bilançomuz ve kayda değer nakit akışı yaratımımız, bize sermaye tahsisi önceliklerinin üçünü de (organik büyüme, stratejik satın almalar, hissedarlara getiri) takip etme fırsatı sağlıyor.”

NEW: Airbnb announced a new "Icons" collection that will feature iconic stays, including the opportunity to step into X-Men '97.



"Live like the X-Men as you stay in a 2D animated re-creation of Marvel Animation’s X-Mansion in Westchester, New York." pic.twitter.com/isxa8DXV7T — Scott Gustin (@ScottGustin) May 1, 2024

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.