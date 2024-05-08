Grayscale’in GBTC çıkışları iki günlük girişin ardından devam ediyor

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ABD Bitcoin ETF’leri, iki gün boyunca giriş yaşadıktan sonra 7 Mayıs’ta toplam 15,7 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı. Gri tonlamalı Bitcoin ETF en çok etkilendi ve GBTC 28,6 milyar dolarlık çıkış gördü.

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7 Mayıs’taki kapanış itibarıyla GBTC, 17,5 milyar dolara yaklaşan kümülatif çıkış bildirdi.

Fon, 6 Mayıs’ta art arda ikinci net giriş gününü gördü ve 4 milyon dolar girdi. Bu, fonun 78 günlük net çıkış serisini Cuma günü sona erdirerek 63 milyon dolar eklemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Gri tonlama hâlâ talep görüyor

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Önemli miktarda çıkışla karşı karşıya olmasına rağmen Grayscale’in GBTC’si kurumsal yatırımcılar arasında kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Yüksek yönetim ücretleri, Susquehanna International’ın 2024’ün ilk çeyreğine ait kayıtlara göre GBTC içinde 1 milyar doların üzerinde Bitcoin bulundurduğunun kanıtladığı gibi, önemli varlıkları caydırmadı.

Bu arada GBTC’nin (NYSEARCA: GBTC) hisse fiyatı, yenilenen girişler nedeniyle geçtiğimiz hafta %10 arttı. Ancak Salı günü hafif bir düşüşle karşı karşıya kaldı ve 56,11 dolardan kapandı.

Fiyat düşüşü, Grayscale’in aynı gün Ethereum ETF başvurusunu geri çekmesinin ardından geldi.

Ocak ayında spot bitcoin tröstüne geçişinden bu yana GBTC, 17 milyar dolarlık net çıkış gördü. Yayınlandığı sırada vakıf, değeri 18,4 milyar dolar olan yaklaşık 292.217 BTC’yi yönetiyor ; bu rakam, 11 Ocak itibarıyla 619.220 BTC’den bir düşüş.

ABD spot ETF’lerine giriş devam ediyor

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6 Mayıs’ta ABD merkezli spot bitcoin ETF’leri 217,06 milyon dolarlık net giriş gördü.

Girişlerin başında 99 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC’si gelirken, onu 76 milyon dolarla Ark Invest’in Bitcoin fonu izledi. BlackRock’un IBIT fonu da aynı gün 22 milyon dolarlık önemli bir giriş kaydetti ve önceki hafta sıfırdan negatif akışa doğru toparlandı.

Invesco ve Galaxy Digital’in BTCO’su günlük 11 milyon dolarlık kayda değer net giriş bildirdi. Ek olarak, Bitwise, VanEck ve Franklin Templeton’un ETF’lerinin her biri, sektördeki geniş yelpazedeki yatırımcı faaliyetlerini yansıtan günlük yaklaşık 2 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.