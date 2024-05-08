New York Times’ın 1. Çeyrek karı: dijital abonelikler arttıkça gelirler tahminlerin üzerinde 594 milyon dolara çıkacak

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New York Times, Çarşamba günü başarılı bir ilk çeyrek bildirdi; çeşitli içerik paketi stratejisi daha fazla abone çektiği için gelir ve kar tahminlerini aştı.

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2024 ABD başkanlık seçimleri ve önemli spor etkinlikleri öncesinde yayıncı, temel haber kapsamını podcast’ler, yemek tarifleri ve oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli içeriklerle birleştirmeye giderek daha fazla odaklandı.

NYT’nin geliri beklentileri aştı

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Şirket, LSEG verilerine göre analistlerin 591,9 milyon dolarlık beklentilerinin biraz üzerinde, çeyrek için 594 milyon dolar gelir açıkladı.

Düzeltilmiş kazanç, hisse başına 31 sent olarak tahmin edilen 20 senti aştı. Bu artış, 429 milyon dolara ulaşan abonelik gelirindeki yaklaşık %8’lik artışa bağlanıyor.

Şirketin paket ve çoklu ürün tekliflerine olan talebin artması nedeniyle, yalnızca dijital ürünlerden elde edilen gelirde de %13’ün üzerinde önemli bir artış görüldü.

Değişen trendler arasında abone büyümesi

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Olumlu gelir eğilimlerine rağmenNew York Times, yalnızca dijital abonelerin büyümesinde bir yavaşlama gözlemledi ve ilk çeyrekte önceki çeyrekte 300.000 olan abone sayısını 210.000’e düşürdü.

Dijital geçişte reklam geliri

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Toplam reklam geliri %2,4 oranında hafif bir düşüşle 103,7 milyon dolara geriledi.

Ancak şirketin reklam satışlarının en büyük bölümünü oluşturan dijital reklamcılıkta %3’e yakın bir artış görüldü. Bu değişim, pazarlamacıların daha genç ve daha geniş bir kitleyle etkileşime geçmek için basılı reklamlardan dijital ve spor reklamcılığına doğru yöneldiği daha geniş bir sektör trendini vurguluyor.

Athletic önemli bir büyüme görüyor

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Genel reklamcılık yavaşlamasının aksine, spor haberlerine odaklanan The Athletic, özellikle Paris Olimpiyatları beklentisiyle toplam gelirde %33’lük önemli bir artış ve abonelik gelirinde de %18’lik bir artış bildirdi.

Baskıdaki zorluklar

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New York Times ayrıca baskı sektöründe de bir gerileme yaşandığını, basılı reklam gelirlerinin yaklaşık %10 oranında düştüğünü ve basılı abonelik gelirlerinde de %2’lik bir düşüş olduğunu bildirdi.

Bu, giderek dijitalleşen bir dünyada geleneksel yazılı medyanın karşılaştığı süregelen zorlukların altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.