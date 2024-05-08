SoftBank, Microsoft ve Nvidia, İngiltere merkezli yapay zeka şirketi Wayve’e 1 milyar dolarlık rekor yatırım yaptı, peki neden?

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Sürücüsüz otomobiller için yapay zeka (AI) teknolojisinde uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir firma olan Wayve, bugüne kadar bir Avrupalı yapay zeka şirketine yapılan en büyük yatırımı işaret eden çığır açıcı bir 1,05 milyar dolar (840 milyon £) topladı.

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SoftBank, Microsoft ve Nvidia Wayve’i destekliyor

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Yatırım şirketi SoftBank liderliğindeki finansman turu, Microsoft ve Nvidia’nın önemli katkılarını gördü ve Wayve’nin otonom araç teknolojisine yönelik yenilikçi yaklaşımına olan güçlü endüstri güveninin altını çizdi.

Bu önemli yatırım, yapay zeka destekli otonom arabaların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor ve otomotiv teknolojisinde büyük bir ilerlemenin sinyalini veriyor.

Birleşik Krallık yapay zeka inovasyonunda lider olarak konumlanıyor

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Yatırım, Başbakan Rishi Sunak’ın bunu Birleşik Krallık’ın “Yapay Zeka süper gücü” olarak statüsünün bir kanıtı olarak ilan etmesiyle, Birleşik Krallık hükümetinin en üst düzeylerinde dikkat çekti.

Fon, yalnızca Birleşik Krallık’ın küresel yapay zeka gelişimindeki lider rolünü güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka ekosisteminin önemli teknolojik ilerlemeleri teşvik etme potansiyelini de vurguluyor.

Otonom araç teknolojisi gelişiyor

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Wayve, fonları, araçların gerçek dünya çevreleriyle etkileşime girmesine ve onlardan öğrenmesine olanak tanıyan “somutlaşmış yapay zeka” teknolojisini geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

Bu yetenek, sorgulara yanıt verme veya görüntü oluşturma gibi bilişsel veya üretken görevleri gerçekleştiren diğer yapay zeka uygulamalarından farklıdır.

Düzenleyici ortam ve taşımacılığın geleceği

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Birleşik Krallık hükümeti, otonom araçların yollara entegrasyonunu desteklemek için düzenleyici zemini aktif olarak hazırlıyor.

Ulaştırma Bakanı Mark Harper, 2026 yılına kadar İngiltere’deki bazı yollarda sürücüsüz araçların görülebileceğini ve bu ilerlemeyi kolaylaştıracak mevzuatın yakında çıkması beklendiğini belirtti.

Yaklaşan Otomatik Araçlar Tasarısı, yardımcı veya otonom sürüş özelliklerine sahip araçların güvenli kullanımını sağlayan kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturacak.

Kendi kendine sürüş sektöründeki zorluklar ve incelemeler

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Otonom sürüş teknolojisine dair iyimserliğe rağmen sektör, güvenlik endişeleri nedeniyle uluslararası incelemeyle karşı karşıya. ABD’de yapay zeka destekli sürüş özelliklerini içeren olaylar, Ford’un BlueCruise teknolojisine yönelik yakın zamanda yapılan bir soruşturma da dahil olmak üzere düzenleyiciler tarafından soruşturmalara yol açtı.

Benzer şekilde Tesla, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaptığı güvenlik incelemelerinin ardından iki milyondan fazla aracın geri çağrılması da dahil olmak üzere önemli düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.