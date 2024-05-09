Ancora, Norfolk Southern’da yönetim kurulu temsilini kazanacak

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Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC), Ancora Holdings’in yük demiryolu işletmecisinde yönetim kurulu temsilini kazanmaya yakın olduğuna dair bir raporun ardından bu sabah ilgi odağı oldu.

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Ancora $NSC yönetim kurulunda kaç sandalye kazandı?

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Oyların sayımı halen devam ediyor ancak Reuters ile anonimlik şartıyla konuşan kaynaklara göre aktivist hedge fonu, $NSC’nin yönetim kurulunda yer kazanmak için yeterli desteği zaten sağladı.

Norfolk Southern’ın bugün ilerleyen saatlerde yıllık hissedarlar toplantısı yapılması planlanıyor. Kaynaklar, Ancora’nın elde ettiği toplam koltuk sayısının belirsizliğini koruduğunu da ekledi.

Haber, NYSE’de listelenen firmanın Street tahminlerinin gerisinde kalan ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Norfolk Southern hisseleri, yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine kıyasla %12 civarında düşüş yaşadı.

https://www.youtube.com/watch?v=J4kCbwtFE6g

Ancora Holdings, CEO Alan Shaw’ı görevden almak istiyor

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Ne Norfolk Southern ne de Ancora Holdings şu ana kadar Reuters’in Perşembe günkü raporu hakkında yorumda bulunmadı.

Aktivist yatırımcı, $NSC’nin mali performansını artırmaya ve operasyonel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğine inandığı toplam yedi adayı aday gösterdi.

Glass Lewis, Institutional Investor Services ve Egan-Jones gibi vekil danışmanlık firmalarının, Ancora’nın Norfolk Southern yönetim kurulunda temsil edilmesine izin verilmesinden yana olduğunu unutmayın.

Aktivist hedge fonu, aynı zamanda Atlanta merkezli firmanın CEO’su olan Alan Shaw’u görevden almak istiyor. Norfolk Southern hisseleri şu anda %2,33 oranında temettü getirisi sağlıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.