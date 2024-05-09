Bu 3 Avrupa savunma hissesi 2024’te artıyor, işte nedeni

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STOXX Avrupa Toplam Pazar Havacılık ve Savunma Endeksi, Avrupa’da ve son zamanlarda Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle yılbaşından bu yana %25’ten fazla artış gösterdi.

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Ancak aşağıdaki 3 Avrupa savunma hissesi ABD’li emsallerinden daha fazla değer kazanıyor. Nedenini araştıralım.

Rheinmetall AG (ETR: RHM)

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Rheinmetall şu anda özellikle İsrail-Hamas çatışmasının ardından yıl için %80 gibi muazzam bir artış kaydetti.

Bu Alman firmasının hisseleri, Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrasında savunma bütçelerini kısmayı tercih etmesi, ABD’nin ise 11 Eylül sonrası savunma bütçelerini yüksek tutması nedeniyle daha belirgin bir hareket kaydetti.

Başka bir deyişle, AB’nin savunma bütçesi bu yıl genişliyor ancak ABD’ninkinden daha düşük bir tabandan geliyor ve bu da Rheinmetall gibiler için daha büyük bir fayda anlamına geliyor.

$RHM, yazarken de %1,0’ın üzerinde temettü getirisi ödediği için yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Leonardo SpA (BIT: LDO)

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Leonardo aynı zamanda 2024’ün başından bu yana keskin bir yükseliş trendinde olan bir Avrupa savunma hisse senedidir.

Bunun bir nedeni, Avrupa Birliği üyelerinin savunmayla ilgili ürünlerin yaklaşık yarısını ithalata bağlı kalmak yerine kendi kıtaları dışındaki şirketlerden tedarik etmeyi hedeflemesidir.

Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’da devam eden gerginlikler nedeniyle savunma bütçeleri tırmanırken, bu taahhüt, $LDO dahil olmak üzere ilgili hisse senetlerine artan bir fayda sağlıyor.

Leonardo’nun hisseleri bu yıl yaklaşık %50 artış gösterdi.

Thales SA (EPA: HO)

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İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışma nedeniyle bu yıl yükselişe geçen bir diğer Avrupa savunma hissesi.

NATO üyelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %2,0’ini savunmaya harcamayı hedeflediklerini unutmayın. 2024’te ittifakın 18 üyesi bu hedefe ulaşma yolunda ilerlerken, 2014’te yalnızca üç üye bu hedefe ulaşacak.

Almanya bile, yaygın jeopolitik gerilimler nedeniyle otuz yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez 2014 yılında GSYH’sinin %2,0’ini savunmaya ayırdı.

Bu da Thales gibi Avrupa savunma hisselerinin bu yıl toparlanmasına yardımcı oluyor. Wall Street şu anda $HO konusunda fikir birliğiyle “fazla kilolu” notuna sahip.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.