Gana, Afrika’nın ilk NFT damgasını tanıttı

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Ghana Post Company, Gana’da törensel bir hükümdarın saltanatının 25. yıldönümünü kutlamak için dünyanın ilk kripto pulunu tanıttı. 5 Mayıs’ta tanıtılan, takas edilemez bir token (NFT) olarak geliştirilen kripto pulu, Ashanti halkının hükümdarı Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II’nin resimlerini taşıyor.

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Devlete ait posta şirketinin genel müdürü Bice Osei Kuffour, NFT damgasının teknolojik bir yenilikten daha fazlası olduğunu ifade etti. Asantehene’nin mirasını korumayı amaçlayan ve geleneksel liderin tahttaki 25. yılını kutlamayı amaçlayan bir araçtır.

Kuffour yaptığı açıklamada, “Bugün, Majestelerinin saltanatına adanan hatıra pullarını açıklarken, ulusumuzun hikayelerini koruma ve bunları dünyaya sunma konusunda yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı teyit ediyoruz.” dedi.

Afrika’da bir kripto merkezi

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Aralık 2023 tarihli bir rapora göre Gana, kripto para birimi benimseme oranı açısından 9. ülke konumunda. Bununla birlikte, gelişmekte olan sektöre yönelik birincil talep genç nüfustan kaynaklanmaktadır.

Ankete katılan kripto sahiplerinin %56,1’i 18 ila 34 yaşları arasında, %29,5’i ise 34 ila 54 yaşları arasındaydı. Katılımcıların yalnızca %14,4’ü 55 yaşın üzerindeydi.

Ghana Post yetkilisine göre NFT pulları, ülkenin genç ve yaşlı nüfusu arasında bir köprü görevi görecek.

Posta hizmeti, çabalarından dolayı Gana İletişim ve Dijitalleşme Bakanı Ursula Owusu-Ekuful tarafından övgüyle karşılandı. Bakana göre pullar ulusun “kimliğini” yansıtacak ve “geleneksel değerler ile […] çılgın beklentiler” arasında bir bağlantı oluşturacak.

Damga, İletişim ve Dijitalleşme Bakanlığı’nın gelenek ve teknolojiyi birleştirmeye yönelik sınır çalışmaları kapsamında 156 ülkede kullanılacak.

Blockchain Gana’da kilit bir sektör

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Gana, son yıllarda kripto sektöründe kayda değer gelişmeler yaşadı. Raporlara göre ülke, 2023 yılında kripto varlıklarını düzenlemek için bir görev gücü oluşturacak.

Açık bir düzenleyici çerçevenin olmamasına rağmen, ülke gelişen bir kripto ekonomisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu arada Gana da kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) geliştirmeye çalışıyor. Son gelişmelere göre Gana Bankası, teknoloji için çevrimdışı yetenekler sunma niyetini açıkladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.