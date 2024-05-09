Medical Properties Trust ilk çeyrekte 736 milyon dolar kaybetti: daha fazlasını öğrenin

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Medical Properties Trust Inc (NYSE: MPW) ilk çeyrek için hayal kırıklığı yaratan mali sonuçlar bildirmesinin ardından bugün kırmızı renkte.

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MPT neden ilk çeyrekte zayıflık gördü?

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Gayrimenkul yatırım ortaklığı, ilk çeyrekteki zayıflığı, bu hafta Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan en büyük kiracısı olan Steward Health Care System’e bağladı.

MPT, Nisan ayında beş hastanesini Prime Healthcare’e yaklaşık 350 milyon dolara sattı.

Geçtiğimiz ay Utah hastanelerindeki %75’lik hissenin boşaltılmasından da yaklaşık 1,10 milyar dolar gelir elde edildi. Medical Properties Trust’ın genel müdürü Edward K. Aldag bu sabah bir basın açıklamasında şunları söyledi:

2024 yılındaki likidite işlemlerindeki ilk hedefimiz olan 2,0 milyar doları aşmasını beklediğimiz bir sermaye tahsis stratejisini uygulamaya devam ediyoruz. Bu strateji, gerçek hastane varlıklarına yönelik güçlü talebi defalarca ortaya koydu ve borcun azaltılması için sermaye sağladı.

Medical Properties 1. çeyrek kazançlarının anlık görüntüsü

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Hisse başına 1,23 dolar anlamına gelen 736 milyon dolar kaybettik

Bir yıl önce 33 milyon dolar net gelir elde etmişti (hisse başına 5 sent)

Operasyonlardan gelen normalleştirilmiş fonlar 0,37 dolardan 0,24 dolara düştü

Kazanç raporuna göre gelir %23 düşüşle 271,3 milyon dolara geriledi

göre gelir %23 düşüşle 271,3 milyon dolara geriledi Fikir birliği hisse başına 25 sent NFFO’nun 284 milyon dolar gelir elde etmesiydi

MPT’nin, Steward Health Care System’de “operasyonların devamını ve hasta bakımının sürekliliğini sağlamak için DIP finansmanı” olarak 75 milyon dolar teklif ettiğini unutmayın.

Wall Street şu anda $MPW üzerinde fikir birliğiyle “tutma” notuna sahip.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.