Plug Power 1. Çeyrek kazançları: ‘istikrarlı ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz’

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Plug Power Inc, mali yılının ilk çeyreğine ilişkin Street tahminlerinden çekinmesinin ardından Perşembe günü piyasa öncesinde düşüşle işlem görüyor.

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Hidrojen yakıt hücreleri şirketi, yakın zamanda tamamlanan çeyrekte hisse başına 46 sent kaybetti. Analistler ise hisse başına 33 sent seviyesindeydi.

$PLUG, ilk çeyrekte yaklaşık 120 milyon dolarlık satış elde etti – yine beklenen 158 milyon doların altında. Yine de Plug Power’ın genel müdürü Andy Marsh bugün bir basın açıklamasında şunları söyledi:

“Belirlenmiş hedeflerimizi ve iş önceliklerimizi takip ederek istikrarlı ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz.”

Nasdaq’ta listelenen şirket, çeyreği bir yıl önce 135 milyon dolara kıyasla 173 milyon dolar nakit ve eşdeğeri ile kapattı. Plug Power stoku, yazı yazıldığı yıl boyunca yaklaşık %50 düşüş gösterdi.

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Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.