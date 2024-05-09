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SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN), ilk mali çeyrek için Street tahminlerinin önünde geldikten sonra Perşembe günü uzun saatler boyunca yükseliş eğilimi gösteriyor.

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Bu gelişmekte olan bir hikaye. Aşağıda eksik olan şekiller alındıkça güncellenecektir!

Hisse senedi ödüllendiriliyor çünkü ses yapay zeka şirketi gelecek için de cesaret verici rehberlik yayınladı. SoundHound, gelirinin 2024’te 65 milyon ila 77 milyon dolar arasına düşeceğini tahmin ediyor.

Analistler bunun yerine milyon talep etmişti. $SOUN’un CEO’su Keyvan Mohajer bugün yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

Piyasadaki en iyi ses yapay zeka teknolojisini yaratmak için 20 yılı aşkın teknoloji inovasyonumuzu ve milyarlarca müşteri etkileşimimizi birleştiriyoruz. Küresel markalar, olağanüstü bir deneyim sunmamız için giderek daha fazla bize yöneliyor.

Nasdaq’da listelenen şirket, çeyreği, geçen yıla göre %80 artışla 682 milyon dolarlık toplam kümülatif abonelik ve rezervasyon birikimiyle tamamladı. SoundHound hisseleri yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesine kıyasla hâlâ %40 düşüşte.

SoundHound 1. Çeyrek kazanç açıklamasında dikkat çeken rakamlar

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Geçen yılki 27,4 milyon dolara kıyasla 33 milyon dolar kaybettik

Hisse başına kayıp hala 14 sentten 12 sente düştü

Kazanç raporuna göre düzeltilmiş zarar 7 sent olarak basıldı

göre düzeltilmiş zarar 7 sent olarak basıldı Gelir bir önceki yıla göre %73 artışla 11,6 milyon dolara yükseldi

Konsensüs, 10,1 milyon dolar gelir üzerinden hisse başına 9 sent zarar oldu

Mali yılın ilk çeyreğini 226 milyon dolar nakitle kapattı

SoundHound ilk çeyrekte brüt kar marjını baz puan artırdı. CEO Mohajer ayrıca Perşembe günü şunları söyledi:

Birinci Çeyrek, SoundHound için bir yıl daha güçlü büyümenin tonunu belirliyor. Aboneliklerde gördüğümüz talebe de yansıyan, Sesli Yapay Zeka hızla müşteri hizmetleri için sahip olunması gereken bir araç haline geliyor.

Ayrıca bugün $SOUN, otomobiller ve Nesnelerin İnterneti cihazlarında yeni nesil sesli asistanlar üzerinde Perplexity ile iş birliği yaptı.

Bu gelişmekte olan bir hikaye. Daha fazla güncelleme için birkaç dakika sonra tekrar kontrol edin!

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.