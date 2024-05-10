Binance, kayıt sonrasında Hindistan operasyonlarına devam edecek

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Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası hakkındaki en son düzenleyici haberlere göre Binance, Hindistan’daki kripto para birimi operasyonlarına devam edecek.

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Cuma günü, Mali İstihbarat Birimi’nden (FIU) bir yetkili, kara para aklamayla mücadele gözlemcisinin hem Binance hem de KuCoin’in ülkede hizmet sunmasını onayladığını söyledi.

CoinDesk, AML ajansının başkanı Vivek Aggarwal’a atıfta bulunarak, iki borsanın Mali İstihbarat Birimi’nden düzenleyici onayı alan ilk offshore dijital varlık platformları olduğunu bildirdi.

KuCoin 41.000$ ceza ödüyor, Binance cezanın onaylanmasını bekliyor

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Rapora göre KuCoin, kayıt onayını aldıktan sonra 41.000 dolar para cezası da ödedi. Bununla birlikte borsa, dünyanın en büyük kripto destinasyonlarından birinde hizmetlerine devam etmek için yeşil ışık yaktı.

Ancak Aggarwal, Binance’in henüz karar verilmediği için herhangi bir ceza ödemediğini belirtti. Önde gelen kripto borsasının Hindistan’da yasal olarak faaliyet göstermeye başlamasından önce kalan tek adımın bu olması dikkat çekicidir.

FIU, Binance’in kaydını işleme koydu ve onayladı.

Geriye kalan, borsanın ne kadar ceza ödemek zorunda kalacağına ilişkin uyum hususudur; bu, kara para aklamayla mücadele birimiyle yapılan duruşma sırasında netlik sağlamak amacıyla ayarlanmıştır.

Hindistan’daki onay, Binance’i bir yetki alanında daha uyumlu hale getiriyor; şu anda ABD ve Nijerya’da kayda değer engeller var.

Başka hangi kripto borsaları Hindistan’ın onayını istiyor?

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Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Hintli yetkililer, en iyi dokuz sağlayıcıyı yasa dışı faaliyet göstermeleri nedeniyle yasaklayarak offshore kripto borsalarına yönelik baskıyı yoğunlaştırdı. Binance ve KuCoin dışında kalanlar arasında Huobi, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global ve Bittrex yer alıyor.

Kraken ve Gate.io’nun yanı sıra Gemini’nin de onay alma planlarını başlattığı bildirildi. Bu borsalar Hindistan’daki operasyonlarının yeniden başlamasını hedeflerken, iki platform (OKX ve Bitstamp) çıkış sürecinde.

Bu yılın başlarında vurgulandığı gibi Hindistan Maliye Bakanlığı, Binance ve diğer borsaların uygulamalarının ülkedeki Apple App Store’dan kaldırılmasını emretti. Mali İstihbarat Birimi, etkilenen platformları 28 Aralık’ta bilgilendirmiş ve söz konusu şirketlerin kaydolması istenmişti.

Filipinler ayrıca yakın zamanda Google ve Apple’dan Binance uygulamasını ilgili uygulama mağazalarından kaldırmasını istedi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.