Binance CEO’su, Nijeryalı yetkililerin gizli kripto anlaşması istediğini söyledi

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Binance CEO’su Richard Teng, Nijerya’daki yetkililerin borsa ekibine başvurduğunu ve gizli bir kripto uzlaşma teklifi sunduğunu iddia etti.

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Teng, bu şok edici gelişmenin ayrıntılarını Binance yetkilisi Tigran Gambaryan’ın etrafında devam eden yasal sorunları vurgulayan bir blog yazısında paylaştı. Binance başkanının yorumları, Nijerya’dan gelen ve hükümetin naira’yı ülkedeki tüm eşler arası (P2P) platformlardan yasaklamayı planladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

My friend and colleague, Tigran Gambaryan, has been unlawfully detained by the Nigerian government for more than 70 days. We're tirelessly working to #BringTigranHome.



For the first time publicly, I'm sharing the full context of this situation here. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW — Richard Teng (@_RichardTeng) May 7, 2024

Binance CEO’su Nijerya’nın kripto ortamını anlatıyor

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7 Mayıs’ta eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun yerini alan Richard Teng, Tigran Gambaryan’ın neden masum olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini yazdı. ABD vatandaşı, Binance’in uyum ekibine başkanlık etti ve Şubat ayından bu yana Nijerya’da gözaltında tutuldu.

Ancak eski IRS yetkilisinin tutuklanmasına yol açan olaylardan önce başka bir efsane daha vardı; Nijeryalı yetkililerin Binance delegasyonundan gizli bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia ediliyordu.

Teng, olayın bu yılın başlarında meydana geldiğini ve kripto para birimiyle ödenen bir uzlaşma talebini içerdiğini söyledi.

Binance CEO’suna göre, Nijerya’da ortaya çıkan ve borsa yetkililerinin dahil olduğu rahatsız edici olaylar Mayıs 2022’de başladı. Bu, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto düzenlemelerini yayınladığı ve sektörü kendi düzenleyici yetkisi altına aldığı zamandı.

Ancak net kurallar ve yönergeler bulunmadığından hiçbir sanal varlık hizmet sağlayıcısı yeni düzenlemeler kapsamında lisans almadı.

Teng “tehlikeli emsali” eleştirdi

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Bu yıl 8 Ocak’ta Gambaryan ve diğer Binance çalışanları, Temsilciler Meclisi Mali Suçlar Komitesi (HCFC) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı başlangıçta Binance ve düzenleyicileri düzenleyici netliğe kavuşturmayı hedeflese de bunu başaramadı ve yasa yapıcılar, aralarında o zamanın yeni CEO’su Teng’in de bulunduğu Binance yetkililerini tutuklamakla tehdit etti.

Teng, bu gelişmelerin ardından bireylerin uzlaşma teklifiyle temsilcilerine başvurduğunu iddia ediyor.

Talep, Binance’in 48 saat içinde ödeme yapması halinde ilgili tarafların “bu sorunları ortadan kaldıracağı” yönündeydi. Suçlamalar arasında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı da yer alıyor.

Binance’in teklifi reddettiği ve “gittikçe kaygılanan” ekibin Nijerya’dan hemen ayrıldığı bildirildi.

Şubat ayında Tigran ve Nadeem Anjarwalla (Binance Afrika başkanı) Nijerya’ya gittiler ve tutuklandılar.

Gambaryan’ın tutuklanması hakkında yorum yapan Teng, bunun “dünya çapındaki tüm şirketler için tehlikeli yeni bir emsal” oluşturduğunu söyledi.

Bu arada, mevzuatla ilgili sıkıntılar ve yetkililerin gözaltına alınması nedeniyle Binance, nairayı ülkedeki P2P platformundan çıkardı. Borsa ayrıca, Binance’in Nijerya’daki tüm kullanıcıların kişisel verilerini ve diğer ayrıntılarını teslim etmesini isteyen yetkililerin taleplerini de açıkladı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.