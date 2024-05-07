Nijerya, Naira’yı korumak için kişiden kişiye kripto para ticaretini yasaklayacak

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Önemli bir düzenleme değişikliğiyle Nijerya, yerel para birimini daha fazla değer kaybından ve piyasa manipülasyonundan korumak amacıyla, Nijerya nairası’nda kişiden kişiye (P2P) kripto para birimi ticaretini yasaklama planlarını duyurdu.

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Kripto sektörü için ufukta yeni düzenlemeler var

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Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Genel Müdürü Emomotimi Agama, fintech profesyonelleriyle yaptığı toplantıda, kripto borsalarını, dijital varlık saklayıcılarını ve kripto para endüstrisinin diğer sektörlerini hedef alan yeni düzenlemelerin kısa süre içinde tanıtılacağını açıkladı.

Bu önlemler, nairanın P2P kripto para borsalarından çıkarılmasına yönelik daha geniş bir çabanın parçası ve “önümüzdeki günlerde” uygulamaya konması bekleniyor.

Yerel ve küresel kripto operasyonları üzerindeki etki

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Yaklaşan düzenleyici değişiklikler, kripto para biriminin naira döviz kuru üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

SEC’in bu hamlesi, küresel borsa Binance’in yerel olarak yasaklanması ve yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’nın Şubat 2024’ün başlarında tutuklanması da dahil olmak üzere, kripto para piyasasındaki büyük oyunculara karşı bir dizi eylemin ardından geldi.

Gambaryan şu anda Abuja’daki Kuje ıslah merkezinde tutuluyor ve vergi kaçakçılığı, döviz spekülasyonu ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor ve duruşması bu ay başlayacak.

Nijerya ekonomisi için daha geniş etkiler

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Kripto para birimi işlemleri üzerindeki kontrolleri sıkılaştırma kararı, Nijerya hükümetinin, ülkede dijital para birimlerinin yaygın olarak benimsenmesi nedeniyle önemli dalgalanmalardan muzdarip olan nairayı istikrara kavuşturma niyetini yansıtıyor.

Yetkililer, P2P borsalarında nairanın kullanımını kısıtlayarak, para birimi manipülasyonuna ve ekonomik istikrarsızlığa katkıda bulunduğuna inandıkları spekülatif faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.

Bu politika değişikliği, yeni ortaya çıkan dijital finansal teknolojileri geleneksel ekonomik modeller ve düzenleyici çerçevelerle entegre etmenin zorluklarını ve karmaşıklığını vurguluyor.

Nijerya bu değişiklikleri yönetirken, küresel kripto para birimi topluluğu ve yerel fintech profesyonelleri bu yeni düzenlemelerin piyasa dinamikleri ve daha geniş ekonomi üzerindeki etkisini yakından takip edecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.