Jack Dorsey, düzenleyici zorluklar nedeniyle Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor

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Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey, Bitcoin’in değerinin 2030 yılına kadar en az 1 milyon dolara çıkabileceğini öngördü.

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Gazeteci Mike Solana ile Pirate Wires’ta yakın zamanda yapılan bir röportajda Dorsey, kripto para birimine yönelik yükseliş görünümünü paylaştı ve kripto para biriminin önümüzdeki on yıl içinde bu dönüm noktasını bile aşabileceğini öne sürdü.

Bu açıklama Dorsey’in, 2019’da kurulmasına yardım ettiği merkezi olmayan Twitter alternatifi BlueSky’nin yönetim kurulundan ayrılmasıyla birlikte geldi ve burada gerçek merkeziyetsizleşmeden sapma konusundaki endişelerini dile getirdi.

Dorsey neden yükselişte?

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Dorsey, yalnızca Bitcoin’in katlanarak artan değer artışı potansiyelini değil, aynı zamanda kripto para biriminin arkasındaki işbirlikçi çabaların önemini de vurguladı.

Bireylerin ağı geliştirmek için harcadığı çabanın, ağın değerini önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.

Dorsey, orijinal açık kaynak protokolü olma vizyonunun aksine, daha merkezi bir çerçeveye doğru ilerlediğine inandığı BlueSky’dan ayrılırken, Bitcoin ekosistemine ilişkin bu bakış açısı özellikle dokunaklı.

Block’ta yatırım ve düzenleyici inceleme

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Dorsey, Bitcoin hakkındaki iyimser görüşünün yanı sıra, eskiden Square olarak bilinen Block’un, Bitcoin ile ilgili ürünlerden elde ettiği brüt kârın %10’unu her ay daha fazla BTC satın almaya yatırmayı planladığını duyurdu.

Ancak bu taahhüt, Block’un ödeme bölümleri Square ve Cash App’teki olası uyumluluk ihlallerini araştıran ABD federal savcıları tarafından incelemeye alındığı bir zamanda geldi.

Piyasa dalgalanmalarının ortasında Bitcoin’in fiyat istikrarı

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Kripto piyasasını çevreleyen düzenleyici belirsizliklere rağmen Bitcoin’in fiyatı son 24 saat içinde sabit kaldı ve 62.745,3 dolarda kaldı.

Zayıflayan ABD doları ve zayıf işgücü verileri, kripto para biriminin değerine bir miktar destek sağladı.

Bununla birlikte, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) büyük kripto oyuncularına karşı daha fazla eylemde bulunacağına dair süregelen korkular ve gizlilik odaklı kripto para alım satım platformunun kapatılması, yatırımcıların temkinliliğini artırdı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.