El Salvador, hazinesindeki Bitcoin varlıklarını izlemek için web sitesi başlattı

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El Salvador, Bitcoin hazine izleme web sitesinin başlatılmasıyla kripto para dünyasında bir kez daha manşetlere çıktı. El Salvador, Bitcoin’i (BTC) 2021’de yasal bir ödeme aracı olarak benimsediğinden bu yana, ekonomik büyüme ve finansal katılım için dijital varlıkların potansiyelini benimsemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan girişimlere öncülük etmeye devam ediyor.

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Orta Amerika ülkesinin yeni rezerv kanıtı web sitesi, Bitcoin varlıklarıyla ilgili gerçek zamanlı şeffaflık sağlamak için tasarlanmış bir dizi araç sunuyor.

Şu anda hazinesinde yaklaşık 360 milyon dolar değerinde 5.700’den fazla BTC bulunan El Salvador, kripto para birimi rezervlerinin hesap verebilirliğini ve görünürlüğünü sağlamak için proaktif adımlar atıyor.

El Salvador’un Bitcoin hazine yönetimi

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El Salvador’un yenilikçi yaklaşımının merkezinde, Bitcoin varlıklarını yönetmede şeffaflık ve hesap verebilirlik taahhüdü bulunmaktadır. Yeni başlatılan web sitesi aracılığıyla paydaşlar, son satın alımlar ve geçmiş veriler de dahil olmak üzere ülkenin Bitcoin rezervleri hakkındaki güncel bilgilere erişebilecek.

Yeni başlatılan web sitesinde şu ana kadar El Salvador aktif olarak BTC biriktiriyor ve yalnızca geçen hafta 438.000 doların üzerinde değere sahip yedi BTC satın alındı. Ülke, son 30 gün içinde hazinesine 1,94 milyon dolara eşdeğer toplam 31 BTC ekledi.

Bu satın almalar, El Salvador’un rezervlerini güçlendirmek için günde 1BTC satın alma yönündeki iddialı hedefiyle uyumlu.

El Salvador’un Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak benimseme kararı hem övgü hem de eleştiriyle karşılandı. Taraftarlar bu hamleyi finansal katılımı teşvik etme ve inovasyonu teşvik etme potansiyeli nedeniyle överken, şüpheciler kripto para birimleriyle ilgili değişkenlik ve düzenleyici zorluklarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Eleştirilere rağmen El Salvador, Bitcoin’e olan bağlılığında kararlı kaldı. Ülkenin BTC başına ortalama 43.097 dolarlık satın alma fiyatı, uzun vadeli yatırım stratejisini ve dijital varlıkların geleceğine olan güveni vurguluyor.

Bitcoin (BTC) şu anda 62.000 doların üzerinde işlem görürken, Nayib Bukele portföy takipçisine göre El Salvador, 57.259 milyon doları aşan önemli gerçekleşmemiş kar elde etti.

El Salvador’un finansal geleceği üzerindeki potansiyel etki

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El Salvador’un büyüyen Bitcoin varlıkları, ülkeyi kripto para birimi devriminin ön saflarında konumlandırdı. Risk sermayedarı Tim Draper, yakın zamanda Rachel Wolfson’la yaptığı bir röportajda, bu holdinglerin ülke için bir cankurtaran halatı görevi görebileceğine, potansiyel olarak ülkenin finansal bağımsızlığa kavuşmasına ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF) olan kredilerini geri ödemesine olanak sağlayabileceğine inandığını belirtti.

Draper’ın iyimserliği, Bitcoin’in fiyat gidişatına ilişkin yükseliş tahminlerinden besleniyor. Pek çok analist, Bitcoin’in devam eden boğa döngüsü sırasında 100.000 dolar sınırını aşabileceğini öngörüyor; hatta bazı tahminler yarılanma sonrasında 150.000 ila 169.000 dolar arasında bir fiyat aralığı öneriyor.

Özellikle ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF’ler) gelen kurumsal girişlerin, Bitcoin fiyatını yukarı çekmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Son veriler kurumsal ilgide olumlu bir eğilime işaret ediyor; ABD Bitcoin ETF’leri geçtiğimiz hafta toplam 413 milyon dolarlık net giriş yaşadı. Bu girişler, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin’in bir değer deposu ve enflasyona karşı korunma aracı olarak uzun vadeli potansiyeline olan güvenin arttığına işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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