Pfizer’in bir sonraki hamlesi: 30 doların üzerine çıkabilir mi?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) borsada zorlu bir 2023 yılıyla karşı karşıya kaldı; hisseleri 50 dolardan 25 dolara düştü. Ancak son gelişmeler ilaç devi için potansiyel bir geri dönüşe işaret ediyor. 1 Mayıs 2024’te Pfizer, yılın ilk çeyreği için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi.

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Hisse başına GAAP dışı kazançları 0,82 $ ile beklentileri 0,31 $ aşarken, 14,9 milyar $’lık gelirleri ise tahminleri 980 milyon $ aştı. Gelirdeki yıllık bazda %19,5’lik düşüşe rağmen Pfizer iyimserliğini korudu ve 58,5 ile 61,5 milyar dolar arasındaki tüm yıl gelir tahminini yeniden teyit etti ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başı kazanç tahminini 2,15 ile 2,35 dolara yükseltti. Şirket ayrıca, daha önce duyurulan maliyet yeniden düzenleme programından 2024 sonuna kadar en az 4 milyar dolar net maliyet tasarrufu sağlamayı da bekliyor.

Bu olumlu mali sonuçlar, özellikle Pfizer’in COVID-19 ürünleri Comirnaty ve Paxlovid’den elde edilen gelirin azaldığı zorlu bir ortamda ortaya çıktı. Buna rağmen şirketin COVID dışı ürünleri, Eliquis ve diğer önemli ürünlerin güçlü performanslarıyla operasyonel büyüme kaydetti. Pfizer CEO’su Albert Bourla, son ticari lansmanlardan ve satın alınan ürünlerden elde edilen gelirin arttığını vurgulayarak, COVID dışı ürün portföylerinin güçlü performansını vurguladı.

Şimdi, Pfizer’in son mali tabloları sahneyi hazırlarken, şirketin hisselerinin 30$ seviyesinin üzerine çıkıp çıkamayacağını ve yeniden dirilişini sürdürüp sürdüremeyeceğini analiz etmek için grafiklere bakalım.

Zamana direnen destek seviyesi

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Pfizer’in uzun vadeli haftalık grafiğine bakıldığında, 25 doların, COVID çöküşü de dahil olmak üzere 10 yıldan fazla bir süredir hisse senedi için ne kadar sağlam bir destek olduğu açıkça görülüyor. Bu sefer de hisse senedi bu seviyeye yakın bir destek buldu ve 26 Nisan’da 52 haftanın en düşük seviyesi olan 25,20$’a geriledi.

TradingView’den PFE grafiği

İlk çeyrek rakamlarını açıkladığından bu yana hisse senedi bu seviyeden %10’dan fazla toparlandı ve bu da Pfizer’in mevcut hissedarlarına bir umut ışığı sunmalıdır. Ancak bunun dışında hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılara düşük riskli bir giriş de sunuyor. Şu anki seviyelerde 28 dolar civarında uzun pozisyon alabilirler ve zararı durdurmayı 25 dolarda tutabilirler.

Hisse senedi buradan itibaren yükselişe geçerse, bu yatırımda yalnızca %10-12 riske girerken kazanacakları çok şey var.

Sürdürülebilir yükseliş için kısa vadeli direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor

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Kısa vadeli 4 saatlik grafiklerde Pfizer’in hisseleri şu anda son derece güçlü görünüyor ve tüm trend göstergeleri yeşilin derinliklerinde. Ancak hisse senedi yakın dirençle karşı karşıya. Yılın başından bu yana iki kez 28,8 doların üzerine çıkamadı. Üstelik 34 dolardan 25,2 dolara düşüşün %61,8 oranında geri çekilmesi de 28,56 dolara düşüyor.

TradingView’den PFE grafiği

Hisse senedinde yükseliş bekleyen yatırımcılar için ideal olarak, uzun pozisyon almak için hisse senedinin bir gün boyunca 28,8 doların üzerinde kapanmasını beklemeleri gerekiyor. Bunu başarabilirse zararı durdurmayı 26,94 dolarda tutabilir ve bunu 34 dolara kadar çıkarabilirler.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların buraya düşük riskli bir girişi var. Hisseleri mevcut seviyelerde 28 $’da açığa satabilirler ve zararı durdurmayı 28,8 $’ın birkaç sent üzerinde tutabilirler. Hisse senedi düşmeye başlarsa 25,5 dolar civarında kar kaydedebilirler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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